為偏鄉種下希望！林鳳營快樂播種計畫捐100堂待用課程

為了提昇偏鄉孩童學習資源的永續發展，林鳳營自去年開始攜手台灣待用課程協會，推出「林鳳營快樂播種計畫」，並藉由藝術指導、名人小學堂的方式，為偏鄉孩童種下希望。即日起至5月1日期間，林鳳營也與台灣待用課程協會於板橋車站遊客中心前廣場舉辦成果發表會，展出孩童們的藝術作品。出席發表會的林鳳營鮮乳代言人賈永婕，本身同時擔任課程中的婚禮禮服設計老師，也大力讚嘆孩童們的潛力。味全總經理邱子權更在現場宣佈，今年將贊助台灣待用課程協會100堂課，還有10堂名人小學堂，讓更多偏鄉孩童受惠。

面對永續議題，林鳳營發現偏鄉孩子學習資源是極需重視的議題。根據調查，偏鄉學習程度較市區落後2～3倍。新北市政府教育局即指出，就新北市而言，共有29個行政區，其中19個行政區有偏鄉學校，共約40～50所；這些偏鄉學校的孩子非常需要大人們的陪伴以及不同的視野。因此林鳳營特別啟動「林鳳營快樂播種計畫」，讓偏鄉的孩子能夠獲得拓展視野、豐富心靈與建立自信的機會。

在「林鳳營快樂播種計畫」中，林鳳營特別攜手台灣待用課程協會，藉由攝影、繪畫、設計等藝術課程，教導偏鄉孩子一技之長，用陪伴建立自信，同時也藉由成果發表活動，讓更多民眾可以看見孩子們的成果。台灣待用課程協會創辦人陳欣婷表示，待用課程計畫今年邁向第8年，希望替所有偏鄉的孩子插上翅膀，啟動他們對未來的可能性。但是在疫情下非常難募款，但是上天送來味全企業。在過程中也感受到企業的溫暖，還有以孩子為優先的考量，最令人感動。

除此之外，林鳳營更開設「名人小學堂」，廣邀林鳳營鮮乳代言人賈永婕、味全龍教練張泰山、藝人郭子乾等名人，藉由個人專長與知識的分享，引導孩子們跨出視野框架。本身經營婚紗公司的賈永婕就表示，自己的課程讓偏鄉孩子學習婚紗設計，結果小朋友的作品都太厲害了，非常想要把小朋友的創意全部偷走，甚至還在現場直接問一個小朋友「要不要到我公司上班？」