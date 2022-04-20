聽新聞
test
0:00 / 0:00

受不了一再被隔離 機組員盼爭取打3劑免隔離

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
機組員示意圖，圖非當事人。報系資料照／記者季相儒攝影
機組員示意圖，圖非當事人。報系資料照／記者季相儒攝影

國內本土疫情升溫，已連續六天確診人數突破千人，今天更一舉突破兩千人大關，指揮中心指揮官陳時中今天表示，確保社會基本運作不受干擾，除醫事人員，將擴大打3劑免隔離適用職業別，預計本周定案。

為此，長榮航空公司關係企業工會昨也發文給指揮中心，希望機組員也可以適用「打3劑免隔離」的職業別。長榮航空公司關係企業工會理事長徐瑋鍠表示，機組員配合防疫政策，已隔離兩年多，如今隨著台灣疫情爆發，再加上政府也沒有要追求清靈，且機組員都幾乎已打滿三劑，是否可以放寬隔離政策。

工會為此也發文給指揮中心，強調至4月17日止，全國疫苗接種人口涵蓋率為第一劑84.13％，第二劑79.35％、第三劑為55.13%，至於長榮航空機組人員完成兩劑疫苗施打比例近百分之百，第三劑覆蓋率為94％。

工會表示，從民國109年3月至今，機組人員配合政府政策，進行防疫健康管控措施及居家檢疫相關政策已超過兩年，即便機組人員全力配合國家防疫政策，仍遭受就醫、生活等各方面的不便和歧視，基於社會防疫政策的公平公正，以及基本人權訴求，希望機組人員只要快篩陰性就解除居家檢疫的規定。

工會也提出兩點建議，指入境第三國的機組人員返抵國門後，可立即執行快篩，檢測結果如為陰性，就解除居家檢疫，直接進行七天的自主健康管理，並在第三、五、七日再進行快篩，並回報健康狀況，以減少醫療資源的浪費，也減輕醫護人員的負擔。

工會也提到，機組人員服勤過程，包括入境外站飯店期間，全程遵守相關防檢疫規範，若指揮中心對於一般民眾入境國門的檢疫規範有進一步鬆綁措施，機組人員更應同步鬆綁，因此呼籲重新評估機組人員的檢疫相關規定，希望政府檢疫政策可以公平以對。

長榮航空公司關係企業工會昨也發文給指揮中心，希望機組員也可以適用「打3劑免隔離」的職業別。圖／長榮航空公司關係企業工會提供
長榮航空公司關係企業工會昨也發文給指揮中心，希望機組員也可以適用「打3劑免隔離」的職業別。圖／長榮航空公司關係企業工會提供

隔離 居家檢疫 長榮

延伸閱讀

確診數攀高 高市交通局送小黃司機3000份快篩

桃園國小校園類普篩下周開始 結果5月2日出爐

雲林縣斗六、斗南分局各1警確診 快篩52人都陰性

「北一女神」蔡瑞雪快篩陽性現況曝光　來不及保險嘆損失慘重

相關新聞

近50億預算僅兩家投標 北美館擴建工程「統包」惹禍？

「台北市立美術館擴建工程統包工程」日前流標一次，此刻正進行第二次招標。中華民國全國建築師公會今舉行記者會，包括理事長劉國...

受不了一再被隔離 機組員盼爭取打3劑免隔離

國內本土疫情升溫，已連續六天確診人數突破千人，今天更一舉突破兩千人大關，指揮中心指揮官陳時中今天表示，確保社會基本運作不...

五一不加班列車恐停駛 台鐵今致歉宣布退票免手續費

不滿台鐵公司化未充分溝通，台鐵工會擬發動五一勞動節不加班行動，台鐵評估屆時西部幹線最糟情況恐怕只能開出17班次。台鐵不加...

換購電動機車有減碳憑證 賣竹科一張1500

為減碳降空汙，環保署去年修法，淘汰老舊燃油機車並購買電動機車，除了可獲兩千元汰舊補助，還可獲「減碳憑證」，在環保署平台上...

為偏鄉種下希望！林鳳營快樂播種計畫捐100堂待用課程

為了提昇偏鄉孩童學習資源的永續發展，林鳳營自去年開始攜手台灣待用課程協會，推出「林鳳營快樂播種計畫」，並藉由藝術指導、名...

《響應世界地球日》udn揪你加入+1愛護地球 還能抽Dyson清淨機！

近年來，地球氣候和環境的變遷，讓人們更加注重環境保護，而每年的「世界地球日」（Earth Day）更是全球眾所矚目的節日。聯合新聞網和倡議家為了號召廣大讀者重視環境保護，即日起至4月25日為止，只要登(加)入udn會員參加「響應世界地球日」活動，即有機會抽Dyson 清淨機和DC涼風扇；另外，參加「地球解方大挑戰」還能加碼抽全聯禮券等好禮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。