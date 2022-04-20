聽新聞
test
0:00 / 0:00
受不了一再被隔離 機組員盼爭取打3劑免隔離
國內本土疫情升溫，已連續六天確診人數突破千人，今天更一舉突破兩千人大關，指揮中心指揮官陳時中今天表示，確保社會基本運作不受干擾，除醫事人員，將擴大打3劑免隔離適用職業別，預計本周定案。
為此，長榮航空公司關係企業工會昨也發文給指揮中心，希望機組員也可以適用「打3劑免隔離」的職業別。長榮航空公司關係企業工會理事長徐瑋鍠表示，機組員配合防疫政策，已隔離兩年多，如今隨著台灣疫情爆發，再加上政府也沒有要追求清靈，且機組員都幾乎已打滿三劑，是否可以放寬隔離政策。
工會為此也發文給指揮中心，強調至4月17日止，全國疫苗接種人口涵蓋率為第一劑84.13％，第二劑79.35％、第三劑為55.13%，至於長榮航空機組人員完成兩劑疫苗施打比例近百分之百，第三劑覆蓋率為94％。
工會表示，從民國109年3月至今，機組人員配合政府政策，進行防疫健康管控措施及居家檢疫相關政策已超過兩年，即便機組人員全力配合國家防疫政策，仍遭受就醫、生活等各方面的不便和歧視，基於社會防疫政策的公平公正，以及基本人權訴求，希望機組人員只要快篩陰性就解除居家檢疫的規定。
工會也提出兩點建議，指入境第三國的機組人員返抵國門後，可立即執行快篩，檢測結果如為陰性，就解除居家檢疫，直接進行七天的自主健康管理，並在第三、五、七日再進行快篩，並回報健康狀況，以減少醫療資源的浪費，也減輕醫護人員的負擔。
工會也提到，機組人員服勤過程，包括入境外站飯店期間，全程遵守相關防檢疫規範，若指揮中心對於一般民眾入境國門的檢疫規範有進一步鬆綁措施，機組人員更應同步鬆綁，因此呼籲重新評估機組人員的檢疫相關規定，希望政府檢疫政策可以公平以對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言