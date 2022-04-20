受不了一再被隔離 機組員盼爭取打3劑免隔離

國內本土疫情升溫，已連續六天確診人數突破千人，今天更一舉突破兩千人大關，指揮中心指揮官陳時中今天表示，確保社會基本運作不受干擾，除醫事人員，將擴大打3劑免隔離適用職業別，預計本周定案。

為此，長榮航空公司關係企業工會昨也發文給指揮中心，希望機組員也可以適用「打3劑免隔離」的職業別。長榮航空公司關係企業工會理事長徐瑋鍠表示，機組員配合防疫政策，已隔離兩年多，如今隨著台灣疫情爆發，再加上政府也沒有要追求清靈，且機組員都幾乎已打滿三劑，是否可以放寬隔離政策。

工會為此也發文給指揮中心，強調至4月17日止，全國疫苗接種人口涵蓋率為第一劑84.13％，第二劑79.35％、第三劑為55.13%，至於長榮航空機組人員完成兩劑疫苗施打比例近百分之百，第三劑覆蓋率為94％。

工會表示，從民國109年3月至今，機組人員配合政府政策，進行防疫健康管控措施及居家檢疫相關政策已超過兩年，即便機組人員全力配合國家防疫政策，仍遭受就醫、生活等各方面的不便和歧視，基於社會防疫政策的公平公正，以及基本人權訴求，希望機組人員只要快篩陰性就解除居家檢疫的規定。

工會也提出兩點建議，指入境第三國的機組人員返抵國門後，可立即執行快篩，檢測結果如為陰性，就解除居家檢疫，直接進行七天的自主健康管理，並在第三、五、七日再進行快篩，並回報健康狀況，以減少醫療資源的浪費，也減輕醫護人員的負擔。