康乃馨飄香伴樂音 身障音樂會5月有約

康乃馨飄香的5月，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，邀請您至台中梨子咖啡館、安可喬治餐廳，一起參與三場溫馨的悅音之約。

5月4日（三）晚上7時至9時在梨子咖啡館，多才多藝的唐氏症酷妹蔡瑜芳和台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺，將以陶笛及小提琴合演「天空之城」。

先天條件不足，但在許多貴人幫助下，蔡瑜芳孜孜不倦學習，挑戰許多不可能的任務：完成10公里路跑、谷關四雄登頂、水上芭蕾表演等。酷妹更克服害羞怕生，勇敢站上街頭表演，以擅常的陶笛、巴烏及葫蘆絲，取得街頭藝人證照，。

5月14日（六）晚上8時至8時30分在安可喬治餐廳，唐氏症薩克斯風樂手李宇正將以薩克斯風，與陳蔚綺老師的小提琴合奏「陪你看日出」。

熱愛足球、音樂，有主見又幽默的李宇正，是臺中特殊教育學校校友，求學時期開始學習吹奏薩克薩風，並考取丙級烘焙證照。他還克服先天缺陷，成為游泳和桌球的好手。認真學習做每一件事情、過好每一天，是他對自己的期許。

5月28日（六）晚上8時至8時30分在安可喬治餐廳，唐氏症音樂才女詹芷瑜將和陳蔚綺，分別以陶笛及小提琴合奏「夜來香」。

臺中特教學校高三生詹芷瑜，罹患唐氏症與智能不足伴隨的認知理解遲緩，雖然造成學習上須反覆提醒練習的困難度，但秀氣可愛的她不懈怠，每晚勤學陶笛、葫蘆絲、非洲鼓，街頭藝人陶笛個人證照15張，同時是愛音天使樂團團員。

蔡瑜芳、李宇正、詹芷瑜吹奏出的一音一符，充滿著生命的戰鬥力，期待您的蒞臨，並給予溫暖的掌聲，成為挹注他們持續的力量。

唐氏症薩克斯風樂手李宇正吹奏出美好的生命樂章。主辦單位／提供