《響應世界地球日》udn揪你加入+1愛護地球 還能抽Dyson清淨機！

近年來，地球氣候和環境的變遷，讓人們更加注重環境保護，而每年的「世界地球日」（Earth Day）更是全球眾所矚目的節日。聯合新聞網和倡議家為了號召廣大讀者重視環境保護，即日起至4月25日為止，只要登(加)入udn會員參加「響應世界地球日」活動，即有機會抽Dyson 清淨機和DC涼風扇；另外，參加「地球解方大挑戰」還能加碼抽全聯禮券等好禮！

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每年的 4/22 是一年一度的世界地球日，這是為了呼籲大眾重視環境保護意識而成立的節日。然而，最早的地球日活動是 1970 年代於美國校園興起的環保運動，1990 年代這項活動從美國走向世界，成為全世界環保主義者的節日和環境保護宣傳日，值得關注的是2022年已來到52周年了。然而，環境生態的議題也與我們生活息息相關，為了讓會員朋友能更加瞭解世界地球日的重要性，聯合新聞網舉辦了「響應世界地球日」活動，邀請新舊好友們一同響應環保、愛地球。

即日起4月25日為止，只要先登（加）入udn 會員，選擇《我要響應》完成任務就具備抽獎資格！就能讓你把Dyson 空氣清淨機和DC 變頻涼風扇等家電好禮帶回家！另外，若想再試試好手氣，則可參加「我要挑戰」還可加碼再抽百元全聯禮券！現在，立即加入我們的行列，現在就來認識永續、響應環保、愛地球！活動請至https://lihi1.com/PD7Sn