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「大飛哥」站出來！Red Bull飛行日9月台中港歡樂開飛
飛翔一定要翅膀？起飛的載具除了飛機還有沒有其它可能？能量飲料品牌Red Bull曾於2013、2017年在台舉辦「Red Bull皂飛車大賽」，品牌今年特地於台灣舉辦亞洲唯一「Red Bull飛行日」，並預告將在9月18日於MITSUI OUTLET PARK台中港，鬧熱開「飛」！
自1992年在奧地利維也納首次舉辦以來，Red Bull飛行日已在全世界94個城市舉辦過168場賽事，目前的最遠飛行紀錄，則是2013年加州大賽時、5位航空工程師組成的「Chicken Whisperers」隊伍寫下的78.64公尺，也堪稱目前大會紀錄保持的「大飛哥」。
比賽中參賽者將從近7公尺的坡道飛躍而下，而飛行船將須確保能漂浮在水上，並強烈建議採用如發泡、木材等具浮力的質材，並建議避免使用金屬；團隊則建議由3至4名「地勤人員」與一位「飛行員」組成，並遵守安全規範：所有參賽者須穿戴上由主辦單位所提供的救生衣與安全帽以確保安全性；也由於註定要落下，創意力、表演力、飛行力則成為Red Bull飛行日的三大評比重點，同時前三名將有特殊體驗獎勵，冠軍隊伍更可獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。
即日起可登錄Red Bull活動官方網站下載報名表，參賽團隊以4-5人為基礎，同時皆須年滿16歲才可參加，並於6月10日（五）23:59分前上傳飛行器設計圖，並附上設計理念；評審將依創意、飛行器細節、飛行潛力為考量，並在7月1日公佈45組可參賽隊伍；選手之夜預定為2022年9月10日，並將在2022年9月18日（日）於MITSUI OUTLET PARK台中港、歡樂啟航。
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