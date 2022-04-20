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婦人愛美打精靈針右眼竟僅存餘光 悔不當初

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
醫院經由眼底照相發現婦人右眼視網膜血管中有一段段白色異物（箭頭處），疑為醫美填充物。圖／高醫提供
醫院經由眼底照相發現婦人右眼視網膜血管中有一段段白色異物（箭頭處），疑為醫美填充物。圖／高醫提供

高雄30多歲婦人到醫美診所打「精靈針」，想藉皮下填充讓自己的眼眶看起來更飽滿，結果施針時右眼劇痛，兩天後右眼竟看不見，緊急就醫，醫師查出皮下填充劑逆流塞進比髮絲還細的視網膜血管導致缺氧，替她進行高壓氧療程挽救時，右眼只存光感，愛美付出的代價，讓她悔不當初。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部總醫師陳怡先說，這名婦人掛急診入院，指自己眼眶凹陷到醫美診所就診，診所建議她打「精靈針」，結果施打皮下填充物時右眼劇痛，以為是自然反應，結果回家兩天後竟看不見。

陳怡先為婦人檢查發現，婦人右眼視網膜血管內有一段段異物，研判是施打精靈針時可能戮到血管，填充物塞住視網膜血管，婦人當場劇痛時沒喊停，隔兩天才求醫，視網膜持續缺血又缺氧，才影響視力。而視網膜血管比髮絲還要細，填充物根本無法取出！

陳怡先指婦人視網膜因缺氧，冒出許多增生血管， 除替她打抗血管新生因子，並安排每周五次的高壓氧療程，連續兩周，婦人右眼視力仍僅存光感，每次來治療，就流淚懊悔。

醫師表示，不論做眼眶組織填充或山根隆鼻，注射填充物都有戳進血管影響視力的風險，有經驗醫師施打填充物時會邊回抽針筒，回抽若有血，會立刻停止。提醒民眾，施打填充物時如有劇痛，屬不正常反應，應立刻要求停止。

眼部檢查發現婦人因視網膜缺氧，冒出許多新生血管（箭頭處）。圖／高醫提供
眼部檢查發現婦人因視網膜缺氧，冒出許多新生血管（箭頭處）。圖／高醫提供

醫師 視力 醫美

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