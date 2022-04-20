「台北世界好」論壇 探討疫後觀光發展

攝影中心 / 記者曾學仁／即時報導
「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請無任所大使林佳龍（右）、雄獅集團董事長王文傑（左）、晶華酒店集團董事長潘思亮（中）等出席，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望。記者曾學仁／攝影
「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請無任所大使林佳龍（右）、雄獅集團董事長王文傑（左）、晶華酒店集團董事長潘思亮（中）等出席，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望。記者曾學仁／攝影

台北市為台灣首善之都，也是世界一流的國際城市，如何在疫後重建觀光盛況、發展在地特色、提升國際能見度，將是觀光旅宿業的大課題。「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請雄獅集團董事長王文傑、晶華酒店集團董事長潘思亮、無任所大使林佳龍，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望。

雄獅集團董事長王文傑表示，為提升台灣國際能見度，並深化國旅體驗，重新審視台灣這片土地資源，疫情讓他發現，台灣的資源比他過去的豐富許多，甚至將改變雄獅在疫情結束之後的營運模式。同時鎖定全台交通，南港、板橋、新烏日及新左營推出「新型態四代店」與地方政府串接觀光產業資源，並加速驅動智慧觀光，擴大場域影響力及服務能量。

林佳龍強調，過去一年來他持續走訪台灣各地的觀光圈，從農遊體驗、生態旅遊、地方創生等親自體驗許多在地多元的特色遊程。他能感受，觀光業者透過這兩年的整備與優化旅遊環境，串連在地的觀光特色與地方生活產業鏈結，將台灣的旅遊元素朝向在地化、差異化、精緻化與品牌化的發展，有助未來吸引際觀光客,發展多元光方案。

潘思亮表示台北的魅力無限，對於國際觀光客來說更是「The Hidden Secret of Asia」。台北若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要便是營造「English Friendly」英語友善環境，他進一步建議讓台北的夜間活動更加深度與多元，讓台北這座「豐儉由人的美食之都」形象更加深刻。

「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請無任所大使林佳龍（中）、雄獅集團董事長王文傑（右）、晶華酒店集團董事長潘思亮（左），以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望。記者曾學仁／攝影
「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請無任所大使林佳龍（中）、雄獅集團董事長王文傑（右）、晶華酒店集團董事長潘思亮（左），以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望。記者曾學仁／攝影
「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請無任所大使林佳龍（圖）出席。記者曾學仁／攝影
「觀光首都 台北世界好論壇」下午在誠品生活松菸店表演廳舉行，邀請無任所大使林佳龍（圖）出席。記者曾學仁／攝影

疫情 林佳龍 酒店

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