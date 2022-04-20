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國3大鶯豐德交流道確定蓋了！雙苜蓿葉型施工5年完工

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
交通部長王國材（右一）裁示大鶯豐德交流道按雙苜蓿葉型交流道設計施工。記者曾增勳／攝影
交通部長王國材（右一）裁示大鶯豐德交流道按雙苜蓿葉型交流道設計施工。記者曾增勳／攝影

交通部長王國材今天上午至桃園市大溪區考察大鶯豐德交流道及台66接國3交流道進度說明，市長鄭文燦、立委趙正宇以百年交通需求，確定大鶯豐德交流道採「雙苜蓿葉型」方案設計施工，王國材表示，交通部將按（雙苜蓿葉型）該方案計畫規畫施工，總經費68億元、工期預計5年完工。

立法院交通委員會立委趙正宇邀請王國材及高速公路局長趙興華等人，前往大溪考察大鶯豐德交流道及台66接國三交流道進度和說明，鄭文燦和市議員、里長多人與會討論，多位民代以八德、大溪塞車嚴重，希望國3新建大鶯豐德交流道和周邊聯絡道早日完成工。大溪區瑞興里長林瑞興不滿說明會未通知地主參加，他說，交流道未來要徵收土地，地主卻不知道，不怕地主未來有意見?

交通部簡報國3大鶯豐德交流道計畫進度，指出行政院2020年10月間核定該交流道可行性評估後，展開規畫設計提出「苜蓿葉型」等4種方案，提供地方選擇，趙正宇以自己每天通勤立院為例、表示，八德、大溪外來人口激增，交通塞輔嚴重，考量須短時間做好該交流道，他與地方、市府笈交通部溝通，決定支持第一個方案也就是「雙苜蓿葉型」交流道設計施工。

鄭文燦表示，新建大鶯德交流道可疏解國2大湳、國3大溪交流道交通壅塞，是八德、大居民所期盼，由於地勢高低落差58公尺，考量坡度、長度及長遠需求，市府與地方會勘確定採「雙苜蓿葉型」交流道方案，總經費68億元，市府負擔用地拆遷9億元、交通部59億元，包括建設計畫、環評和工期預計4.3年完工，未來加上南北側聯絡道工經費62億元，未來交流道及聯絡道工程，市府將投入總經費71億元。

王國材表示，國3大鶯豐德交流道興建可疏解八德、大溪交流道交通，市府決定採「雙苜蓿型」交流道方案，交通部將按既定規畫，預定6月進行地方環評說明會建設計畫及施工，總經費68億元由交通部出59億元，工期51個月，預定5年內完工，周邊聯絡道由市府負責，另該台66接國三交流道進度順利，台66快速道至國3往北預計明年4月完工，國3南下接台快速道預計113年完工。

立委趙正宇（左一）與交通部長王國材考察大鶯豐德交流道說明。記者曾增勳／攝影
立委趙正宇（左一）與交通部長王國材考察大鶯豐德交流道說明。記者曾增勳／攝影
桃園市國3大鶯豐德交流道說明會，大批民代、里長民眾關心參與。記者曾增勳／攝影
桃園市國3大鶯豐德交流道說明會，大批民代、里長民眾關心參與。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）、立委趙正宇（左二）溝通確定大鶯豐德交流道採雙苜蓿葉型方案。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）、立委趙正宇（左二）溝通確定大鶯豐德交流道採雙苜蓿葉型方案。記者曾增勳／攝影

交通部長 王國材

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