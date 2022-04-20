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五一不加班列車恐停駛 台鐵今致歉宣布退票免手續費

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵工會宣布執行五一不加班活動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵工會宣布執行五一不加班活動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

不滿台鐵公司化未充分溝通，台鐵工會擬發動五一勞動節加班行動，台鐵評估屆時西部幹線最糟情況恐怕只能開出17班次。台鐵不加班的預告發出後，近日也引發不少民眾搶著退票，但由於現行規定，退票得要扣20元的手續費，不少民眾質疑，明明是台鐵自己列車開不出去，才導致民眾退票，為什麼手續費還得要民眾負擔。

對此，台鐵今表示，為因應台鐵工會通過「五一勞動節不加班」決議，造成台鐵局列車可能停駛，旅客購買乘車票日期於111年4月30日至5月2日期間者，即日起至一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票(含去回程車票)，免收取退票手續費。

台鐵表示，已辦理退票並扣收手續費者，得憑退票證明到各站售票窗口辦理退還手續費；於網路退票取消付款者，將於售票系統批次辦理退還手續費。

台鐵也說，對於台鐵工會五一勞動節不加班活動造成旅客搭車不便，台鐵局也深表歉意。

加班 勞動節 台鐵公司化

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