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38歲青年上班途中被蜜蜂螫一口 差點心肌梗塞喪命

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
心臟內科醫師賴昭宏指出吳姓病患，因為蜜蜂螫咬，誘發心肌梗塞。圖／南投醫院提供
心臟內科醫師賴昭宏指出吳姓病患，因為蜜蜂螫咬，誘發心肌梗塞。圖／南投醫院提供

蜜蜂叮咬，也有致命危機！南投38歲吳姓男子日前騎機車上班，眼皮被蜜蜂螫一下，到工廠後竟全身起紅疹，同事緊急將他送醫。醫師先治療蜂螫過敏，因他主訴胸痛，進一步診斷竟是急性心肌梗塞，立刻安排心導管手術，在右側冠狀動脈近端阻塞處放置支架，幸運救回一命。

南投醫院心臟內科醫師賴昭宏說，患者抽菸、體重過重，並患有三高慢性疾病，導致血管狹窄，彈性也較差，血管內逐漸形成斑塊，不過有足夠的血液量供應心臟，身體沒出現不適症狀。但意外當天溫差大、遇到壓力或蜂螫刺激時，誘發斑塊破裂剝落，引起血栓堵塞血管，發生致命的心肌梗塞。

吳姓男子經手術後，已經康復出院，仍要定期追蹤。他說，沒想到騎機車會被蜜蜂叮，還引發心肌梗塞，感謝醫院緊急治療，讓他重獲新生。前陣子他就出現疲勞、易喘等心臟疾病徵兆，沒想到自己還不到40歲，就有心血管疾病。以後要更加珍惜身體，因此他出院決心戒菸、控制體重，讓身體盡快恢復健康。

賴昭宏說，表示除了心臟病家族史，不良的生活型態也是導致心血管疾病主因。建議應戒菸，養成規律運動習慣，盡量清淡飲食，控制好高血壓、高血糖及高血脂，慢性疾病患者需按時服藥。定期健康檢查，一旦發現警訊盡早就醫治療，減少風險。

心臟內科醫師賴昭宏提醒三高、抽菸習慣患者，要注意心血管健康。圖／南投醫院提供
心臟內科醫師賴昭宏提醒三高、抽菸習慣患者，要注意心血管健康。圖／南投醫院提供
38歲男子被蜜蜂螫一口，導致心肌梗塞，黃圈為血管栓塞處。圖／南投醫院提供
38歲男子被蜜蜂螫一口，導致心肌梗塞，黃圈為血管栓塞處。圖／南投醫院提供

心肌梗塞 蜜蜂 患者

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