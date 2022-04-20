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三奇美徑系列活動5月開跑 林峻輔邀民一「騎」遊冬山

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「熱氣球嘉年華」6月4日、5日、11日、12日在三奇美徑舉行，圖為往年活動現場。圖／冬山鄉公所提供
「熱氣球嘉年華」6月4日、5日、11日、12日在三奇美徑舉行，圖為往年活動現場。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山鄉公所的年度盛事「2022三奇美徑系列活動」，不只萌鹿的彩繪稻田、自行車輕旅行、稻浪音樂會、熱氣球嘉年華，還有風箏節嘉年華，一連串精彩活動5月1日開跑，為期71天到7月10日。鄉長林峻輔邀請全國朋友來冬山玩，也提到三奇美徑為戶外空間，呼籲民眾親近大自然之餘，也要落實防疫。

「宜蘭版伯朗大道」的冬山三奇美徑，今年彩繪稻田以冬山火車站、地方創生夥伴「斑比山丘」的吉祥物小鹿為設計，目前已能看到黑、綠、黃3色水稻所顯現的圖案。可食地景的彩稻，5月會結穗成金黃景致，預計6月收割。

冬山鄉公所在三奇美徑規劃系列活動，5月周末共6場次的「自行車慢活桐花小旅行」，結合仁山植物園桐花步道，行銷稻浪美景、冬山的客家風情，意者可上伊貝特報名網查詢（https://bao-ming.com/eb/content/5175#25061）。

5月壓軸為28日的稻浪音樂會，屆時會有冬山國小管樂團、慈心青山少年合唱團、愛之旅合唱團、薩克斯風音樂家胡笙登台演出，美妙樂聲將飄揚在三奇美徑。

「熱氣球嘉年華」接棒上陣，6月4日、5日、11日、12日一連4天，再來是7月9日、10日的「風箏節嘉年華」，要帶領民眾感受三奇美徑的各種風貌。

鄉長林峻輔說，「冬山好好玩，好玩在冬山」歡迎全國好朋友，一起漫遊冬山、體驗大自然。他提到，雖然活動都在戶外空間，也請參與民眾落實戴口罩、勤洗手，以及注意防疫距離。

5月28日「稻浪音樂會」，將有冬山國小管樂團、慈心青山少年合唱團、愛之旅合唱團、薩克斯風音樂家胡笙登台演出，圖為往年活動現場。圖／冬山鄉公所提供
5月28日「稻浪音樂會」，將有冬山國小管樂團、慈心青山少年合唱團、愛之旅合唱團、薩克斯風音樂家胡笙登台演出，圖為往年活動現場。圖／冬山鄉公所提供
冬山三奇美徑的彩繪稻田，以冬山車站、萌萌小鹿為主角。記者林佳彣／攝影
冬山三奇美徑的彩繪稻田，以冬山車站、萌萌小鹿為主角。記者林佳彣／攝影
「2022三奇美徑系列活動」為期71天，將於5月1日熱鬧登場；此為冬山鄉長林峻輔（左1）與冬山鄉民代表們騎乘自行車，穿梭在三奇美徑。記者林佳彣／攝影
「2022三奇美徑系列活動」為期71天，將於5月1日熱鬧登場；此為冬山鄉長林峻輔（左1）與冬山鄉民代表們騎乘自行車，穿梭在三奇美徑。記者林佳彣／攝影
風箏節嘉年華將於7月9日、10日登場，圖為往年活動現場。圖／冬山鄉公所提供
風箏節嘉年華將於7月9日、10日登場，圖為往年活動現場。圖／冬山鄉公所提供
雙北遊客今天來到三奇美徑看彩繪稻田，直呼漂亮。記者林佳彣／攝影
雙北遊客今天來到三奇美徑看彩繪稻田，直呼漂亮。記者林佳彣／攝影
2022三奇美徑系列活動」5月登場，冬山鄉長林峻輔（左1）邀請全國朋友一「騎」冬山。圖／冬山鄉公所提供
2022三奇美徑系列活動」5月登場，冬山鄉長林峻輔（左1）邀請全國朋友一「騎」冬山。圖／冬山鄉公所提供

風箏節 熱氣球嘉年華 自行車

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