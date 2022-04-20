今年汰舊換買電動機車就有碳權 每張可望賣竹科1500元

為減碳降空汙，環保署去年修法，淘汰老舊燃油機車並購買電動機車，除了可獲得2000元汰舊補助，還可獲得「減碳憑證」，在環保署平台上賣給有需要溫室氣體抵換的單位，憑證交易價格由購買單位自行提出，但不能低於1000元。環保署今天表示，已經收到竹科管理局的申請計畫，預計分兩年購買10萬輛電動機車的減碳憑證，每張1500元，最快上半年就可上路。

50公頃以上大型科學園區、工業園區等開發單位，若要通過環評審查需提出溫室氣體「增量抵換」計畫，包括使用再生能源或汰換鍋爐等，而電動機車碳排量比老舊機車少2.3公噸，環保署今年推動開發單位可向民眾買「減碳憑證」以通過環評。今年通過環評的有竹科跟南科，約需抵換60萬公噸溫室氣體。

環保署副署長沈志修今天表示，以全生命周期計算，電動機車排碳量比燃油機車少2.3公噸，為了鼓勵民眾淘汰燃油機車、購買電動機車，環保署今年推動可買賣「減碳憑證」，目前已經收到竹科申請，預計要分兩年購買10萬輛電動機車的減碳憑證，等於一年5萬輛。

至於南科是否提出申請？沈志修說，目前還未收到，溫室氣體增量抵換有其他來源，只要符合環評要求即可，例如台塑先前補助員工購買電動機車也可以有抵換額度，目前僅竹科明確提出申請，環保署還在審查當中，預計上半年可以上路。

沈志修也說，現在溫室氣體「增量抵換」機制是在環評制度當中，現在也正在修正溫管法草案，未來新設、變更一定規模以上的開發單位，會直接在溫管法當中以法令要求做好增量抵換。