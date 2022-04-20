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竹北東興圳4月30日將辦派對 盼更多人關注母語及兒童人權

聯合報 / 記者巫鴻瑋巫靜婷／新竹即時報導
竹北東興圳綠園道30日將舉辦兒童人權母語派對，邀請家長帶孩子一同參與。記者巫鴻瑋／翻攝
竹北東興圳綠園道30日將舉辦兒童人權母語派對，邀請家長帶孩子一同參與。記者巫鴻瑋／翻攝

4月30日是國際不打小孩日，為了讓兒童人權不只是口頭呼籲，竹北市東興圳綠園道當天將由人本教育基金會新竹分會、新竹市母語推廣協會共同舉辦「兒童人權母語派對」，規畫數十攤豐富有趣的活動關卡，並邀來「玉米雞」劇團演出，事先報名活動，當天還能免費拿溜溜球。

人本教育基金會新竹分會主任李慧貞表示，活動當天邀請大人小孩一起「打溜溜球不打小孩」，邀請溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶表演、與民眾互動，事先報名活動的民眾可憑報名條碼，於活動當天現場免費索取溜溜球。

李慧貞說，這次集結在地公益團體，以兒童人權公約發想，設計4大主題包含「免受一切形式身心暴力」、「文化認同」、「兒童表意權」以及「受教權與遊戲權」等數十攤豐富有趣的活動關卡，讓大小朋友共同參與。

新竹市母語推廣協會理事蔡佩姍表示，母語市集帶來閩、客語互動與遊戲體驗，也邀請新竹在地成立十多年的「玉米雞」劇團，帶來全台巡演超過300場的知名作品，讓童話動物角色，加入閩、客語元素，以詼諧幽默的方式，帶領小朋友聽、說母語。

民進黨客家部主任周江杰表示，期待透過兒童人權母語派對，從日常生活對話開始，鼓勵民眾一起說母語、認識兒童基本人權，在國際不打小孩日舉辦大型親子同樂活動，呼籲社會落實兒童人權，保護每一個孩子都能夠擁有健康長大的基本權利。

人權 新竹 客語

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