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金門酒廠舊金山烈酒競賽再奪8金 連續7年獲國際賽大獎

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金門酒廠日前於美國舊金山烈酒競賽捷報連連，再奪8金。圖／摘自金門酒廠官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠日前於美國舊金山烈酒競賽捷報連連，再奪8金。圖／摘自金門酒廠官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門酒廠日前於美國舊金山烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition，SFWSC）捷報連連，再奪8金，等同於連續7年獲得國際賽大獎肯定，多次擊敗長年主導中式白酒市場的中國品牌。適逢金門酒廠建廠70週年，連年獲得國際肯定，顯示金門酒廠已為更上一層樓做好萬全準備。

舊金山烈酒競賽是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全美最大型的烈酒競賽；在4月12日公布的競賽結果中，金門酒廠「0.6L-56度陳年金門高粱酒(12年)」、「0.5L-58度原釀21金門高粱酒」、「0.75L-58度金門高粱酒千日醇」、「0.56L-46度戰酒黑金龍」拿下雙金獎殊榮，「0.6L-56度陳年金門高粱酒(5年)」、「111年春節家配酒」、「0.75L-53.2度緞金龍金門高粱酒」、「0.75L-49.9度戰酒黑金龍特窖陳年高粱酒」也獲得金牌獎肯定。一連串獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底展現國際一流酒廠的豐富性與完整性。

除了在商品上不斷精進，金門酒廠在品牌的塑造上也不遺餘力。從實體消費者互動到數位內容運營，都不斷朝年輕族群靠攏；對於事業版圖的擴張，也更積極往海外拓展。呼應金門酒廠建廠70週年的品牌主張「70如金、經久彌新」，金門酒廠將不斷把自己淬煉為一種標準，持續領導中式白酒市場邁向新的里程碑。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 舊金山 品牌

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