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華視烏龍報中共打過來 學者：跑馬燈不能亂跑嚇大家
華視新聞今天早上畫面上出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等跑馬燈快訊字樣，引起觀眾恐慌，以為共軍真的打過來了。對此，華視則表示是誤植。文化大學新聞暨傳播學院院胡幼偉指出，此事證明華視的「守門人機制」出現問題，「等著看NCC要不要處理、怎麼處理。」
發生此一烏龍後，華視隨後發出更正啟事，表示華視新聞台昨日配合新北市消防局錄製防災影片，今晨因後製人員快訊路徑設定錯誤，誤植昨日防災演習之戰爭與防災快訊，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉。
胡幼偉表示，新聞必須有內控機制。如今大部分的新聞編輯部數位化，更必須建立內控機制，電視新聞上「跑馬燈」之前必須有人看過。此事反映華視的守門人機制出現問題，新聞部的內控機制必須徹底檢討
胡幼偉指出，跑馬燈對觀眾來說是「突發新聞（Breaking News）」，重要卻來不及告知細節。觀眾看到「跑馬燈」心情往往會更緊張，因此跑馬燈的內容更必須層層把關，「不能亂跑跑馬燈、嚇到大家。」
胡幼偉表示，之前一堆電視台的烏龍新聞都被NCC處罰，此次華視的烏龍跑馬燈是證據確鑿，「等著看NCC怎麼處理。」
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