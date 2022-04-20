影／婦肩關節退化痛到睡不著 微細血管栓塞術助除痛苦

70歲陳姓婦人兩邊肩膀持續疼痛一年多，近半年痛到無法舉手、睡覺側身壓到也會痛，吃止痛藥、復健與傳統療法都沒有顯著成效，童綜合醫院影像導引疼痛治療門診，由放射介入治療科主任李政君進行診療，檢查確診患者因肩膀關節退化導致發炎，進行微細血管栓塞術後，疼痛感明顯改善，睡眠品質變好。

陳婦因長期肩膀感覺到疼痛，明顯痛楚持續一年多，右手更嚴重，近半年來更是痛到沒辦法將手舉高，連梳頭髮和綁頭髮都無法自理，晚上睡覺也不能翻動身體，只要碰到肩膀處就疼痛，造成睡眠品質很差，吃止痛藥沒有用，進行熱敷、復健等方式都沒有幫助。

她到童綜合醫院影像導引疼痛治療門診找放射介入治療科主任李政君進行治療，安排超音波與磁振造影(MRI)檢查後，確認患者雙肩因為使用過度與磨損而產生退化性關節炎，發炎組織新生成異常的微小血管，進而導致疼痛出現；也因關節受損造成關節液來不及代謝而產生積水，進而影響關節活動。

先將積水抽出後，李政君再進行微細血管栓塞術，經由X光導引下，將微小導管從手部撓動脈置入，放至肩膀疼痛處，再把栓塞藥劑慢慢注入到疼痛部位血管，消除發炎造成的新生血管；單側手術時間僅花費一個小時，無須住院，術後患者疼痛感明顯降低。