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影／五一勞動節上凱道 勞團提四訴求
全國產業總工會理事長江健興等多個勞團代表今在凱道舉行記者會，決定五一勞動節到凱道集會，提「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」四訴求。
因應疫情再起，勞團取消今年五一遊行，但仍辦理凱道集會表達訴求，希望政府正視廣大勞工心聲，落實照顧勞工的責任。江健興表示，主計總處去年的勞工平均月薪四萬三千多，而勞工的基本工資是二萬五千多元，基層勞工所得遠不及平均薪資，加上高通膨讓萬物齊漲，薪資成長不及通膨，調薪幅度扣掉物價指數後呈現負成長，希望基本工資今年能一次漲足二萬八千元，各行各業能有感加薪，才能勉強改善低薪與高工時困境，政府也應具體提出青年低薪的解決政策，及保障非典型勞工的就業權益。
其次，據統計台灣每年約有五萬人遭遇職災，五百人因職災死亡，五一行動聯盟期待落實災前預防、災害補償、災後重建的保障制度，除了要完整揭露工安事故資訊外，也要幫助受職災的勞工能重返職場。
最後，攸關廣大勞工的勞保年金保障要入法，以稅收建立基礎年金的配套與體系，政府也應與勞工對話，務實提出勞保年金規劃方案及時程。
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