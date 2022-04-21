蘇媽媽跟中村先生在這裡約會！華燈粉必打卡的「新東陽迪化100」

3月下旬終於迎來大結局的「華燈初上」，無疑是近期全台最紅的推理神劇，各個角色、片段都引發網友們的熱烈討論，劇中的拍攝取景地也成為粉絲們的人氣朝聖地點。其中在第三季劇情中，赴日本前的蘇媽媽與中村先生約會、討論伴手禮的場景，正是在新東陽台北迪化商圈「新東陽迪化100」所拍攝。粉絲們不僅可以在此走入華燈初上的世界，還可以購買招牌的肉乾、點心，享受一場復古的小旅行。

新東陽迪化100提供有多樣化的特色產品。 記者王聰賢／攝影

2020年底開幕的「新東陽迪化100」，乃是新東陽全台首家新型態複合店，建築採精緻的巴洛克風格，並且結合「Serene Cafe」的服務，讓賓客可以在古典的歐風環境中品飲咖啡、欣賞建築之美；整體空間散發出的浪漫的情調及饒富時代感的懷舊氛圍，也讓新東陽迪化100獲得劇組青睞，成為蘇媽媽與中村先生決定共同前往日本前一起討論伴手禮的取景場景。

華燈初上中，蘇媽媽與中村先生就是在新東陽迪化100討論伴手禮。 記者王聰賢／攝影

美侖美奐的建築，讓新東陽迪化100自開幕以來，就成為迪化街的必訪名店，隨著戲劇加持，更是大大地引起粉絲熱烈討論。除了建築之美外，新東陽迪化100店內還販售有多樣化的招牌商品，其中主力推薦的「新東陽迪化DIY自選現炒肉鬆」，可讓客人自行挑選核桃、腰果、杏仁南瓜、芝麻等豐富的配料，搭配出個人專屬的客製化肉鬆，甚至提供不同風格的精美容器，不僅是饕客們不會錯過的美食，更是許多民眾饋贈親友的絕佳贈禮，乃是店內的明星產品。

新東陽聯名華燈初上推出的「新東陽古早味炭烤豬肉乾」，正是追劇必備零食。 記者王聰賢／攝影

新東陽的產品種類眾多，除了肉鬆類產品外，還有將脆片肉乾裝盛在透明塑膠杯中的「新東陽脆片肉乾杯杯」， 外型時尚又方便食用，為迪化店獨家限定產品。另外還有新東陽聯名華燈初上推出的「新東陽古早味炭烤豬肉乾」，由職人木炭燻焙，搭配上甘甜鹹香的經典蜜汁，令人吮指回味，正是追劇必備的首選零食。同時新東陽迪化100店還有新東陽現烤肉乾、新東陽麻辣牛肉乾等選擇，並還有現烤香腸，以及迪化獨家的現烤烏魚子、香腸／肉醬熱壓吐司、黑糖珍珠鮮奶等系列商品，入口不僅美味，更能感受到新東陽對於食材的堅持與用心。

不僅有肉鬆肉乾，店內亦提供熱壓吐司、現烤香腸等餐點。 記者王聰賢／攝影

造型時尚的「新東陽脆片肉乾杯杯」，為迪化店獨家限定產品。 記者王聰賢／攝影

隨著華燈初上風靡全台，讓許多觀眾重溫起80年代的美好，掀起一波時代情潮。創業超過半世紀仍歷久不衰的新東陽，同樣也是陪伴許多民眾成長的好夥伴、好朋友。在這波華燈潮之下，粉絲們不妨把握機會，到迪化街散步漫遊、感受戲劇中打造而成的往日情懷，並且再到新東陽迪化100喝杯咖啡、拍攝重現劇中場景的打卡美照，最後更別忘記挑選心儀的新東陽伴手禮回家，體驗新東陽與華燈初上共織的懷舊浪漫。

迪化100提供獨家香甜的「黑糖珍珠鮮奶」。 記者王聰賢／攝影

可以客製化的「新東陽迪化DIY自選現炒肉鬆」，乃是迪化店獨家的明星商品。 記者王聰賢／攝影

現炒的DIY自選肉鬆，香氣濃郁又迷人。 記者王聰賢／攝影

華燈初上取景的新東陽迪化100，已成為粉絲必追的打卡景點。 記者王聰賢／攝影

新東陽迪化100採巴洛克風格設計，營造優雅的復古氛圍。記者王聰賢／攝影

新東陽迪化100是品牌首間新型態複合店，更有許多獨家商品。記者王聰賢／攝影

迪化100門市資訊門市地址：台北市大同區迪化街一段100號營業時間：周一至周五 10:00–19:00 周六日09:00–20:00門市電話：02-2555-1868

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