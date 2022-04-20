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賞螢季節到 新北推7條綠色賞螢路線

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
想親近大自然的民眾可以前往烏來雲仙樂園欣賞螢火蟲。圖／烏來雲仙樂園提供
想親近大自然的民眾可以前往烏來雲仙樂園欣賞螢火蟲。圖／烏來雲仙樂園提供

每年4月中到5月初是欣賞螢火蟲的好季節，新北市觀光旅遊局表示，新店和美山步道、平溪地區等都是知名的賞螢地點，此外民間團體也有舉辦賞螢活動，市府也推7條綠色賞螢路線，只要透過捷運、公車、火車或單車即可抵達。

新店碧潭的「和美山步道」是熱門賞螢點之一，以黑翅螢與紅胸黑翅螢為最大宗，來到山頂可俯瞰碧潭的美麗景色，也能遠眺南港山及台北101的夜景，步道沿途可看見成群的螢火蟲圍繞在身邊，閃耀著如星光般的溫暖光輝。烏來雲仙樂園近年積極推動生態保育與教育，特別於4月23日至6月30日推出星光票，讓想親近大自然的民眾可以前往欣賞螢火蟲。

平溪因為沒有路燈的光害，最為適合螢火蟲生長，其中以黑翅螢為大宗。民眾可以選擇平溪區公所附近嶺腳農路、白石活動中心至菁桐橋道路等道路，沿途路燈包覆紅色玻璃紙以減少干擾螢火蟲求偶，在這些路段皆有機會一睹螢火蟲在身旁飛舞的浪漫景色。

想欣賞鐵路邊的螢火蟲，可選擇望古車站與菁桐車站，還可到菁桐石底大斜坑與周邊遊程，走訪在地礦業文化之餘來一趟生態之旅。

此外，平溪也迎來油桐花開的季節，由十分站至嶺腳火車站區間的山坡，以及十分風景特定區內遊客中心旁，都可以看見白花簇簇的油桐樹，前來賞螢時也可一探其美景。

提醒民眾賞螢應穿著長袖、長褲，並以布鞋或雨鞋為佳，備妥手電筒並以紅色透明紙套住，千萬不可隨意捕捉或帶走螢火蟲。

另外，有許多結合在地民間團體的賞螢活動也很精彩，像是台灣自然科技學會的「碧潭森林傳奇‧臺灣螢光美讚」，或是在平溪舉辦的「礦山尋寶賞螢趣」及「綠光任務-夏夜限定螢火蟲大賞」等活動。更多新北市旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

新北市整理賞螢懶人包。圖／新北市觀旅局提供
新北市整理賞螢懶人包。圖／新北市觀旅局提供

賞螢 螢火蟲

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