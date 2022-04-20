加強節能、穩定電力 龔明鑫：未來10年2大重要淨零工作

國發會3月底提出2050淨零路徑圖，國發會主委龔明鑫今天表示，為達到淨零碳排，未來十年重要工作是加強節能，透過政策誘因加快民眾、企業汰舊換新，其次是提升儲能系統跟電網韌性，因為再生能源裝置容量不斷擴大，雖然進度有點落後但方向不變、要趕快往前走，必須保持電力穩定性，否則推動再生能源會造成更多挑戰。

綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、環境權保障基金會、主婦聯盟、地球公民基金會今天聯合舉辦「台灣如何邁向淨零轉型」論壇，由民間團體、學者專家提出現況觀察及淨零倡議，並邀請政府代表回應訴求。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚表示，根據民間過去模擬的2050年淨零路徑，應規畫2030年中期減碳目標及策略，包括設定無煤時程以加速火力退場，但現在火力加上碳捕捉利用與封存技術（CCUS）在官方路徑占比高達20至27%，若技術發展不如預期可能導致淨零路徑受挫。

魏揚表示，官方預估2050年前電力平均每年成長1.5至2.5%，若沒有更積極的節能政策將對再生能源建置及減煤時程帶來壓力，應提升能源效率、強化工商大戶節電力道，另要規畫跟2050年淨零排放相符的2030年中期減量目標，至少要比2005年相比減少40%。

龔明鑫表示，2050年淨零碳排是國際大事，如果台灣跟國際腳步不一致，將難以達到全世界淨零目標，雖然台灣有特殊條件，但還是要以國際能源署（IEA）提供的里程碑作為參考基礎；目前2050年淨零路徑再生能源發電占比60至70%被批評挑戰性太高，理由是台灣目前再生能源裝置容量有限，但淨零工作不能用過去思考方式或技術，要突破條件限制跟想像。

龔明鑫舉例，有些人認為太陽光電會產生土地環保衝突，但技術一直進步，某些地方現在裝設太陽光電成本太高，但若效率提升到一定程度，很多地方在成本效益上可以裝設太陽能板；針對能源結構也可以導入氫能發電，全世界許多國家例如澳洲將生產綠氫，可能輸出、進口，未來氫能陸續發展，台灣也要做好整備工作跟配套措施。

針對火力加上CCUS在官方路徑占比過高，龔明鑫表示，如果CCUS技術沒趕上來可能造成挑戰，但根據IEA評估2035年碳捕捉規畫有40億噸、2050年是76億噸，到了2035年將有更多相關技術，不過怎麼循環利用或儲存還是要做好相關配套。