高雄今戶外灰濛濛 29家大型工廠夜間降載減排

高雄今天戶外空氣一片灰濛濛，白天AQI呈現「橘色提醒」到「紅色警示」等級，高雄市環保局依預警提前啟動應變，通報台橡、永記造漆等29家大型工廠在夜間降載減排。

根據高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天東北風挾帶汙染物往南移動，高雄位於下風處，整體風速弱，汙染易累積，要注意PM2.5及臭氧偏高。今天上午至中午PM2.5偏高，AQI達「橘色提醒」及「紅色警示」。下午至傍晚臭氧偏高，AQI達「橘色提醒」。晚上臭氧消散，AQI下降至「黃色普通」及「橘色提醒」。

高雄市環保局提醒民眾，全天避免戶外活動，外出要戴口罩。為降低空汙壓力，依預警提前啟動應變，通報台橡、永記造漆等29大型工廠在夜間降載減排，也規畫一系列應變措施，在掌握固定源部分，大社、林園等區稽查大型汙染源，杜絕異常排放。確認連線工廠監測數據是否正常。

防制逸散源部分，要求高雄50大營建工地確實執行多重防制措施抑制揚塵。對一定規模餐飲業者加強巡查，確認是否開啟油煙防制設備，也出動無人機巡查大寮、大社等區露天燃燒情形。掌握移動源部分，執行機車路邊攔檢及攔查，搭配柴油車目測判煙作業。

高雄市環保局空噪科指出，依環保署監測資料及氣象局資料顯示，今天東北風挾帶境外汙染物往南移動，高雄位於下風處，整體風速弱，汙染易累積，環保局昨天夜間提前啟動應變機制，通報轄內大型汙染源減排降載，並持續執行相關應變措施。今早受清晨薄霧，濕度偏高，垂直擴散條件差加上弱北風，整體PM2.5汙染往南累積，導致今天南部縣市空氣品質較差。

環保局持續加強應變作為，透過掌握固定、移動、逸散汙染源三面向執行應變措施，減緩空品惡化速度，固定源包含持續要求大型工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等提昇防制效率、降載減排；加強林園、小港等大型汙染源稽查，利用連續自動監測設施，24小時監控工廠汙染物排放濃度，杜絕異常排放，也加強大寮區VOCs汙染源稽巡查。