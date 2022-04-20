搶在震波前5至25秒預警 AI地震預警有效降低災損

台灣位處地震帶，地震不僅為社會帶來重大傷害，也會衝擊高科技產業。國家實驗研究院國震中心研究員林沛暘不斷鑽研地震相關研究，成功研發出業界首創「ＡＩ現地型地震預警系統」與「結構監測自動化平台」，在強烈震波前5至25秒預警提前連動精密設備，大幅降低機台損害經濟損失，目前已獲台灣高鐵及多家台灣高科技大廠採用。

該項研究是科技部推動「科研創業計畫」，透過學科研創業方式，提升台灣產業國際競爭力。科技部次長陳宗權表示，產業若要注入新活水，需要有新技術，尤其有新創新公司進入也能帶動產業活絡。他表示，這計畫是科研創業計畫，從學校科研成果完成創業。

林沛暘表示，自2008年開始做地震預警技術，透過偵測速度較快先抵達的Ｐ波，來預測後續地震的大小，可在強烈震波前5至25秒預警，透過自動化減災機制，於震前提供聲光警示、疏散避難指引、瓦斯危險管路遮斷、電梯自動停梯等服務。

林沛暘說，這項預警系統對晶圓廠預警更足夠，若伺服器提供商有先存擋，都能降低災損。透過客戶端設置的預警系統，偵測地震震前數秒至數十秒前，提出預估震度，在強烈震動前，也可以通知疏散人員、關閉瓦斯、危險管線，讓機台維持在當下最佳待機狀態，也加速陣後產線復歸。

他也以某高科技廠為例，該科技廠也反饋在導入這套系統後，產線復歸時間由4至8小時大幅降低至15至30分鐘。另外，台灣高鐵亦導入了現地型Al地震預警系統，讓列車得以在震前減速，降低高鐵出軌機率；另也開始結合國內廠商，將台灣成功的Al地震減災預警系統逐步擴展至印度、紐西蘭、印尼等國家。