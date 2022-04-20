搶在震波前5至25秒預警 AI地震預警有效降低災損
台灣位處地震帶，地震不僅為社會帶來重大傷害，也會衝擊高科技產業。國家實驗研究院國震中心研究員林沛暘不斷鑽研地震相關研究，成功研發出業界首創「ＡＩ現地型地震預警系統」與「結構監測自動化平台」，在強烈震波前5至25秒預警提前連動精密設備，大幅降低機台損害經濟損失，目前已獲台灣高鐵及多家台灣高科技大廠採用。
該項研究是科技部推動「科研創業計畫」，透過學科研創業方式，提升台灣產業國際競爭力。科技部次長陳宗權表示，產業若要注入新活水，需要有新技術，尤其有新創新公司進入也能帶動產業活絡。他表示，這計畫是科研創業計畫，從學校科研成果完成創業。
林沛暘表示，自2008年開始做地震預警技術，透過偵測速度較快先抵達的Ｐ波，來預測後續地震的大小，可在強烈震波前5至25秒預警，透過自動化減災機制，於震前提供聲光警示、疏散避難指引、瓦斯危險管路遮斷、電梯自動停梯等服務。
林沛暘說，這項預警系統對晶圓廠預警更足夠，若伺服器提供商有先存擋，都能降低災損。透過客戶端設置的預警系統，偵測地震震前數秒至數十秒前，提出預估震度，在強烈震動前，也可以通知疏散人員、關閉瓦斯、危險管線，讓機台維持在當下最佳待機狀態，也加速陣後產線復歸。
他也以某高科技廠為例，該科技廠也反饋在導入這套系統後，產線復歸時間由4至8小時大幅降低至15至30分鐘。另外，台灣高鐵亦導入了現地型Al地震預警系統，讓列車得以在震前減速，降低高鐵出軌機率；另也開始結合國內廠商，將台灣成功的Al地震減災預警系統逐步擴展至印度、紐西蘭、印尼等國家。
至於另一項研究成果「結構監測自動化平台」，在震後10至15分鐘內即可提出建物結構安全評估報告。林沛暘表示，目前團隊正積極與公部門合作，將這項技術應用於社會住宅中，盼能帶動一般住宅市場讓建築界更能接受智慧化的防災設備與應用服務。
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