世界地球日 提倡種樹 愛地球從愛自己做起 「水中黃金」巴部農復育「台灣紅寶」牛樟木

2022年的世界地球日主題「Invest in Our Planet」投資我們的星球,呼籲各界採取氣候行動,減碳轉型,重視環境保育,藉由綠色經濟、落實永續商業模式。根據聯合國數據,到2025年,有18億人將會生活在水資源絕對稀缺的地區和國家,三分之二的世界人口可能會生活在水資源緊張的條件下。

巴部農天然鹼性礦泉水,以永續好水的理念發起了種樹活動,也在4/22世界地球日的這一天,喚醒大家好水是生命之源,而森林更是水的故鄉,透過親身的體驗邀請消費者一起把水種回來,種樹投資未來,更為未來儲備好水。

全台愛水人齊聚巴部農水廠,聆聽種樹愛地球的理念。 圖/帝大生醫提供

巴部農與亞洲百大社企的綠色冀泉合作,在位於新竹橫山鄉的水源地,種下了素有『森林紅寶』之稱的台灣原生種牛樟。牛樟樹是一級闊葉木特有種,全世界僅在臺灣生長,由於其材質優良,經濟價值高,在過去被大量的砍伐,已成為貴重木樹種之一,亟待復育。

巴部農員工示範如何植樹。 圖/帝大生醫提供

If you care about water?

您知道手中的瓶裝水是怎麼來的嗎? 好水是沒辦法透過人工製造出來的,巴部農做的僅是包裝大自然的禮物。從礦泉的源頭去探討永續的好水,分享限量的珍貴水源,您所購買的每瓶水,更同時為未來種下了希望。

巴部農對於文化藝術的推廣更是不遺餘力,臺灣原生的珍貴水源即是大自然的傑作。飲水像藝術一樣,是一種選擇,更是生活必需,在愛護環境的同時,也關心自身的健康,透過身體的感受,體會自然界回饋給我們的關愛。巴部農目前是臺灣唯一pH9.0(±0.5)天然鹼性礦泉水,2022年度更作為台北當代藝術博覽會的合作夥伴,以永續發展的主題,立足臺灣同向世界發聲。

巴部農天然鹼性礦泉水含有『水中黃金』之稱的偏硅酸,且是臺灣唯一的玄武岩火山礦泉水,天然小分子水源,就如同臺灣牛樟一樣是上天送給臺灣人的獨特獻禮。巴部農天然鹼性礦泉水含有十數種的礦物質與人體必需的微量元素,榮獲多項國際品質與風味大獎、SNQ保健食品組認證天然礦泉水,更為米其林餐廳、度假村酒店與遊艇會指定用水。

飲用巴部農除了補充飲食缺乏的營養素,自然回甘的感受,同時也讓許多不愛喝水的民眾與兒童,重新養成飲水的好習慣,更成為許多品味人士的首選,您還沒喝過巴部農嗎? 一起來,你喝水,我種樹。購買年度套組,我們將為您種下一棵以您為名的樹,一起為永續環境盡一份心力。

種下台灣牛樟樹實生苗,孕育著未來的希望。 圖/帝大生醫提供

