世界地球日 提倡種樹 愛地球從愛自己做起 「水中黃金」巴部農復育「台灣紅寶」牛樟木

2022年的世界地球日主題「Invest in Our Planet」投資我們的星球，呼籲各界採取氣候行動，減碳轉型，重視環境保育，藉由綠色經濟、落實永續商業模式。根據聯合國數據，到2025年，有18億人將會生活在水資源絕對稀缺的地區和國家，三分之二的世界人口可能會生活在水資源緊張的條件下。

巴部農天然鹼性礦泉水，以永續好水的理念發起了種樹活動，也在4/22世界地球日的這一天，喚醒大家好水是生命之源，而森林更是水的故鄉，透過親身的體驗邀請消費者一起把水種回來，種樹投資未來，更為未來儲備好水。

全台愛水人齊聚巴部農水廠，聆聽種樹愛地球的理念。 圖／帝大生醫提供

巴部農與亞洲百大社企的綠色冀泉合作，在位於新竹橫山鄉的水源地，種下了素有『森林紅寶』之稱的台灣原生種牛樟。牛樟樹是一級闊葉木特有種，全世界僅在臺灣生長，由於其材質優良，經濟價值高，在過去被大量的砍伐，已成為貴重木樹種之一，亟待復育。

巴部農員工示範如何植樹。 圖／帝大生醫提供

If you care about water?

您知道手中的瓶裝水是怎麼來的嗎? 好水是沒辦法透過人工製造出來的，巴部農做的僅是包裝大自然的禮物。從礦泉的源頭去探討永續的好水，分享限量的珍貴水源，您所購買的每瓶水，更同時為未來種下了希望。

巴部農對於文化藝術的推廣更是不遺餘力，臺灣原生的珍貴水源即是大自然的傑作。飲水像藝術一樣，是一種選擇，更是生活必需，在愛護環境的同時，也關心自身的健康，透過身體的感受，體會自然界回饋給我們的關愛。巴部農目前是臺灣唯一pH9.0(±0.5)天然鹼性礦泉水，2022年度更作為台北當代藝術博覽會的合作夥伴，以永續發展的主題，立足臺灣同向世界發聲。

巴部農天然鹼性礦泉水含有『水中黃金』之稱的偏硅酸，且是臺灣唯一的玄武岩火山礦泉水，天然小分子水源，就如同臺灣牛樟一樣是上天送給臺灣人的獨特獻禮。巴部農天然鹼性礦泉水含有十數種的礦物質與人體必需的微量元素，榮獲多項國際品質與風味大獎、SNQ保健食品組認證天然礦泉水，更為米其林餐廳、度假村酒店與遊艇會指定用水。

飲用巴部農除了補充飲食缺乏的營養素，自然回甘的感受，同時也讓許多不愛喝水的民眾與兒童，重新養成飲水的好習慣，更成為許多品味人士的首選，您還沒喝過巴部農嗎? 一起來，你喝水，我種樹。購買年度套組，我們將為您種下一棵以您為名的樹，一起為永續環境盡一份心力。

種下台灣牛樟樹實生苗，孕育著未來的希望。 圖／帝大生醫提供

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