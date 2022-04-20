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如何看出50元硬幣是真是假？網推：跟買西瓜一樣
image source：pexels
文／陳羿郿
偽幣、假鈔難防，有網友在爆料公社發文，自己去郵局換了100個50元硬幣，當下沒有檢查，事後才發現其中有8個是假的，所幸行員全數收回。
image source：FB/爆料公社
網友出招：「跟買西瓜一樣聽聲音」
此文一出，有許多網友紛紛喊，50元硬幣的真偽實在很難分。「50元竟然有假的今天才知道」、「50元的真的很難看真假」、「50元的假幣很多所以我都不存50硬幣」、「50元很難防，它的防偽記號不容易馬上確認，通常都是順手就收了」、「50元真的很多假貨，有在收零錢的應該都知道」、「哇！50元真的很難看出是真是假」。
也有網友建議可從聲音來判斷，「跟買西瓜一樣聽聲音」「真的50丟地上會坑坑響，假的是康康響」、「用聽的，真假錢幣聲音不同」、「很難分辨只能聽聲音最準確，因為有些舊幣磨損太多就很難辨別，只有聲音才能決定真假」、「假的掉在地板的聲音不一樣，可以聽聽看」。
50元硬幣真偽有這六處可以辨識
除了聲音，另外還有正面國父像、幣邊滾字、背面隱藏字、稻穗圖紋、硬幣色澤、幣邊邊高等六處可以供大家辨別。
image source：網路溫度計製圖
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