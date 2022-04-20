快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華視跑馬燈烏龍報導「規模7新北地震」 氣象局回應了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
華視今一早晨間新聞出現烏龍跑馬燈，只見七點晨間新聞時，突然下方一排跑馬燈寫著「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震，最大震度六弱」。圖／取自網路
華視今一早晨間新聞出現烏龍跑馬燈，只見七點晨間新聞時，突然下方一排跑馬燈寫著「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震，最大震度六弱」。圖／取自網路

華視今一早晨間新聞出現烏龍跑馬燈，網友截圖，上午7時晨間新聞畫面下方跑馬燈，出現「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震，最大震度六弱」，有民眾以為真有其事，但也有人質疑怎麼一點感覺都沒有，儘管華視隨後解釋是誤報，但仍讓不少民眾一早就虛驚一場。

華視澄清指稍早快訊內容是昨天新北消防局錄製的防災影片，今天因路徑設定錯誤，誤植昨天影片內容，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉。

至於華視誤報，是否已觸犯氣象法？氣象局表示，根據氣象法規定，新聞傳播機構對發布氣象如有錯誤，經中央氣象局通知後，應立即更正。如報導錯誤，經通知更正而不立即更正者，得處10萬元至50萬元罰鍰，並得連續處罰。至於華視今天誤植地震的跑馬燈，雖然第一時間更正，不必處罰，但呼籲媒體應嚴謹，避免造成恐慌。

氣象局也說，過去針對地震預報開罰有很嚴謹的定義，其要件是要有數據來源，且其來源要經過專業研究，並加以發布，且是對外公開發布才觸法，如果是私人臉書等不開放的群組，就不算觸法。

氣象局表示，民間有很多所謂的「老師」，常常在臉書上發布地震預報相關訊息，氣象局也常收到檢舉，不過因為不屬於公開性臉書群組，所以儘管常公布地震預測，且百分之百不準確，但因為非公開發布，所以很少實際開罰紀錄。

不過氣象局也說，過去曾有民眾被氣象局開罰，理由是因為引用氣象局前兆觀測資料，以低頻地震觀測資料，且上頭來有氣象局浮水印，再加以個人意見發布，這已觸犯氣象法，當時被開罰15萬元。

華視解釋，稍早快訊內容是昨天新北消防局錄製的防災影片，今天因路徑設定錯誤，誤植昨天影片內容，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉。圖／網友提供
華視解釋，稍早快訊內容是昨天新北消防局錄製的防災影片，今天因路徑設定錯誤，誤植昨天影片內容，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉。圖／網友提供

氣象局 地震 華視

延伸閱讀

獨／中共打過來「導彈擊中新北市」？ 華視新聞發生重大疏失

洄瀾及北都數位等10系統台「撤案」 台視新聞難上52台

鏡電視內部簽呈 每月10萬聘NCC前高官日期卻誤植

NCC前主秘被爆 收鏡電視顧問費

相關新聞

華視跑馬燈烏龍報導「規模7新北地震」 氣象局回應了

華視今一早晨間新聞出現烏龍跑馬燈，網友截圖，上午7時晨間新聞畫面下方跑馬燈，出現「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震...

如何看出50元硬幣是真是假？網推：跟買西瓜一樣

去郵局換了100個50元硬幣，當下沒有檢查，事後才發現其中有8個是假的，所幸行員全數收回。

搶在震波前5至25秒預警 AI地震預警有效降低災損

台灣位處地震帶，地震不僅為社會帶來重大傷害，也會衝擊高科技產業。國家實驗研究院國震中心研究員林沛暘不斷鑽研地震相關研究，...

這名校曾是KANO最強對手！棒球狂熱的「南瀛巨鯨」百年回顧

提到雄中的棒球隊，或許現在較不為人所知，甚至很難把雄中跟棒球聯想在一起。不過，在日治時代，高雄中學也是讓人敬畏的棒球名校，甚至曾橫掃名滿甲子園、後翻拍成電影《KANO》的「天下嘉農」嘉義農林，雄中棒球「南瀛巨鯨」的美稱也不脛而走。

谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎

參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Desi...

行政院會明擬通過氣候法草案 環團籲納入公民訴訟條款

行政院會最快明天通過氣候變遷因應法草案並送立法院審查，但民間團體關注的「氣候公民訴訟」外傳仍未納入草案，環團表示，我國過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。