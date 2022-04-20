華視跑馬燈烏龍報導「規模7新北地震」 氣象局回應了

華視今一早晨間新聞出現烏龍跑馬燈，網友截圖，上午7時晨間新聞畫面下方跑馬燈，出現「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震，最大震度六弱」，有民眾以為真有其事，但也有人質疑怎麼一點感覺都沒有，儘管華視隨後解釋是誤報，但仍讓不少民眾一早就虛驚一場。

華視澄清指稍早快訊內容是昨天新北消防局錄製的防災影片，今天因路徑設定錯誤，誤植昨天影片內容，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉。

至於華視誤報，是否已觸犯氣象法？氣象局表示，根據氣象法規定，新聞傳播機構對發布氣象如有錯誤，經中央氣象局通知後，應立即更正。如報導錯誤，經通知更正而不立即更正者，得處10萬元至50萬元罰鍰，並得連續處罰。至於華視今天誤植地震的跑馬燈，雖然第一時間更正，不必處罰，但呼籲媒體應嚴謹，避免造成恐慌。

氣象局也說，過去針對地震預報開罰有很嚴謹的定義，其要件是要有數據來源，且其來源要經過專業研究，並加以發布，且是對外公開發布才觸法，如果是私人臉書等不開放的群組，就不算觸法。

氣象局表示，民間有很多所謂的「老師」，常常在臉書上發布地震預報相關訊息，氣象局也常收到檢舉，不過因為不屬於公開性臉書群組，所以儘管常公布地震預測，且百分之百不準確，但因為非公開發布，所以很少實際開罰紀錄。