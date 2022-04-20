快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摻雜濃郁花果香 獨「嘉」玉蘭花鳳梨老饕搶購

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣打貓果菜生產合作社內，工作人員將一顆顆鳳梨放入籃內準備出貨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣打貓果菜生產合作社內，工作人員將一顆顆鳳梨放入籃內準備出貨。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄打貓生產合作社主席陳映延，十多年前獨家研發新品種玉蘭花鳳梨，果肉中帶花清香，縱切更有玉蘭花形狀因而得名；但栽種不易，每位員工都細心呵護，產量每年約數百公斤，採收期還沒到就有許多老饕搶著訂購。

陳映延民國90年初就讀嘉義農專2年級時，嘗試用古典育種讓不同種類鳳梨授粉雜交，「好種毋傳，歹種毋斷」，他形容，玉蘭花鳳梨是「百萬中選一」，嘗試多次才取得的成果。他只願透漏其中包含土鳳梨和牛奶鳳梨基因。

玉蘭花鳳梨一口咬下散發獨特花果香，且糖酸比適中，酸中有甜、甜中帶酸，沒有甜膩感，也不酸澀致難下嚥，最特別的是縱剖下去，側面還有玉蘭花形狀，也因此得名，「今年5月才準備採收，許多老顧客去年就打電話預定。」

陳映延說，消費者吃完都打5顆星好評，打貓生產合作社在大林、民雄種約4、5分玉蘭花鳳梨，每年產量約幾百公斤，僅占不到整體產量約1成，其中9成宅配給客戶、剩下1成可在自創品牌「阿美鳳梨」購得。

但玉蘭花鳳梨怕冷、怕熱、怕乾、怕濕。環境太濕果肉容易爛掉、太熱或陽光太大鳳梨會曬傷、太冷或太乾葉子會太乾，也因此照顧起來格外費神，陳映延說，照顧玉蘭花鳳梨，必須像照顧嬰幼兒般細心呵護。

玉蘭花鳳梨前年約11月播種，今年5月初將採收，陳映延說，去年遇乾旱，儘管產量沒有減少，但結果較小，不過相對來說，甜度也提升不少。目前不打算量產，也不將技術外流，希望打造阿美鳳梨和打貓生產合作社的「招牌」。

嘉義縣打貓果菜生產合作社內獨嘉生產玉蘭花鳳梨，酸糖比適中，獲得許多老饕青睞，5月採收期未到就提前預訂。圖／阿美鳳梨提供
嘉義縣打貓果菜生產合作社內獨嘉生產玉蘭花鳳梨，酸糖比適中，獲得許多老饕青睞，5月採收期未到就提前預訂。圖／阿美鳳梨提供
嘉義縣打貓果菜生產合作社內獨嘉生產玉蘭花鳳梨，酸糖比適中，獲得許多老饕青睞。圖／阿美鳳梨提供
嘉義縣打貓果菜生產合作社內獨嘉生產玉蘭花鳳梨，酸糖比適中，獲得許多老饕青睞。圖／阿美鳳梨提供
嘉義縣打貓果菜生產合作社內，工作人員將一顆顆鳳梨放入籃內準備出貨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣打貓果菜生產合作社內，工作人員將一顆顆鳳梨放入籃內準備出貨。記者莊祖銘／攝影

鳳梨 生產合作社 嘉義

延伸閱讀

鮮嫩多汁、摻雜濃郁芒果清香 芒果鳳梨盛產銷日本

台灣銷日鳳梨再傳味酸品質不穩 農委會：會慢慢減少

轉攻日本市場 陳吉仲：台灣鳳梨今年將創新高

受去年黑心事件影響 今年鳳梨外銷新加坡量僅同期8%

相關新聞

華視跑馬燈烏龍報導「規模7新北地震」 氣象局回應了

華視今一早晨間新聞出現烏龍跑馬燈，網友截圖，上午7時晨間新聞畫面下方跑馬燈，出現「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震...

高雄今戶外灰濛濛 29家大型工廠夜間降載減排

高雄今天戶外空氣一片灰濛濛，白天AQI呈現「橘色提醒」到「紅色警示」等級，高雄市環保局依預警提前啟動應變，通報台橡、永記...

如何看出50元硬幣是真是假？網推：跟買西瓜一樣

去郵局換了100個50元硬幣，當下沒有檢查，事後才發現其中有8個是假的，所幸行員全數收回。

搶在震波前5至25秒預警 AI地震預警有效降低災損

台灣位處地震帶，地震不僅為社會帶來重大傷害，也會衝擊高科技產業。國家實驗研究院國震中心研究員林沛暘不斷鑽研地震相關研究，...

這名校曾是KANO最強對手！棒球狂熱的「南瀛巨鯨」百年回顧

提到雄中的棒球隊，或許現在較不為人所知，甚至很難把雄中跟棒球聯想在一起。不過，在日治時代，高雄中學也是讓人敬畏的棒球名校，甚至曾橫掃名滿甲子園、後翻拍成電影《KANO》的「天下嘉農」嘉義農林，雄中棒球「南瀛巨鯨」的美稱也不脛而走。

谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎

參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Desi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。