摻雜濃郁花果香 獨「嘉」玉蘭花鳳梨老饕搶購

嘉義縣民雄打貓生產合作社主席陳映延，十多年前獨家研發新品種玉蘭花鳳梨，果肉中帶花清香，縱切更有玉蘭花形狀因而得名；但栽種不易，每位員工都細心呵護，產量每年約數百公斤，採收期還沒到就有許多老饕搶著訂購。

陳映延民國90年初就讀嘉義農專2年級時，嘗試用古典育種讓不同種類鳳梨授粉雜交，「好種毋傳，歹種毋斷」，他形容，玉蘭花鳳梨是「百萬中選一」，嘗試多次才取得的成果。他只願透漏其中包含土鳳梨和牛奶鳳梨基因。

玉蘭花鳳梨一口咬下散發獨特花果香，且糖酸比適中，酸中有甜、甜中帶酸，沒有甜膩感，也不酸澀致難下嚥，最特別的是縱剖下去，側面還有玉蘭花形狀，也因此得名，「今年5月才準備採收，許多老顧客去年就打電話預定。」

陳映延說，消費者吃完都打5顆星好評，打貓生產合作社在大林、民雄種約4、5分玉蘭花鳳梨，每年產量約幾百公斤，僅占不到整體產量約1成，其中9成宅配給客戶、剩下1成可在自創品牌「阿美鳳梨」購得。

但玉蘭花鳳梨怕冷、怕熱、怕乾、怕濕。環境太濕果肉容易爛掉、太熱或陽光太大鳳梨會曬傷、太冷或太乾葉子會太乾，也因此照顧起來格外費神，陳映延說，照顧玉蘭花鳳梨，必須像照顧嬰幼兒般細心呵護。