午後雨勢趨緩 明天起一周迎溫暖好天氣

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天天氣逐漸回暖，水氣也會減少，上午中部以北還是會有局部短暫陣雨，下午雨勢就會逐漸緩和，南部和東部相對較穩定，降雨機率低。

溫度方面，今天清晨各地還是偏涼，北部和東北部僅16度，中部約17到18度，南部和東部約18到20度，白天高溫只有北部還是偏涼僅21到22度，中南部和東部多可達26到30度，日夜溫差仍大。

今天台灣附近的東北風減弱，賴忠瑋說，主要是北方冷高壓將逐漸東移出海，風向也會逐漸轉為偏東風，今晚到明天甚至會逐漸轉為東南風，將帶來較溫暖的空氣，讓氣溫明顯回升。

他說，預計明天起北部白天的高溫就可以回升到27度以上，周五可達30度以上，明後天中南部和東部也會更溫暖，普遍都可以達28到31度。預計明天起到下周三之前，風向都將以偏東風到東南風為主，溫暖的天氣會持續一周左右。

賴忠瑋說，雖然天氣逐漸回穩，不過周日前中部以北還是要留意較容易有局部短暫陣雨，雖然南風增強將雲系往北推，較遠離台灣，不過在日本九州至琉球群島到台灣北部海面及中國華南一帶的環境仍較不穩定、水氣較多也容易有雲系生成，台灣因為剛好在邊緣，偶而會有雲系生成或飄過來，天氣的變動較大。

他表示，下周一起不穩定帶會北移至日本九州至中國長江口一帶，更加遠離台灣，台灣的天氣也會更加穩定。

今天另外要特別留意空氣品質，賴忠瑋說，今天清晨中南部許多地方的即時監測值都達到了橘色燈號（對敏感族群不健康），雲林到嘉義也有部份地區達到紅色燈號（對所有族群不健康），由於東北風將逐漸轉為偏東風，位於背風側的西半部擴散條件較差，加上雨勢將明顯緩和，預計今天北部的空氣品質也有可能超標達橘色燈號。