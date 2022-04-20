台鐵工會「3節日」不加班 普悠瑪家屬批：反公司化可惡

台鐵公司化條例爭議不休，台鐵工會不僅擬發動五一勞動節合法休假，端午、中秋、國慶也可能合法休假，交通部長王國材則是發出千字文向台鐵員工溫情喊話，呼籲台鐵人在勞動節能拿出最專業、最貼心服務。

不過對於台鐵工會揚言要「合法休假」，普悠瑪家屬董小羚說，覺得工會此舉真的相當可惡。「你們只管自己的福利卻不在乎民眾的生命」。

董小羚表示，台鐵的乘客安全，司機的生命價值，基層的過勞問題，對於你台鐵工會是一文不值的。台鐵工會曾經為了這些事罷工抗議過嗎？

董小羚說，身為普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長的她，從普悠瑪事故發生，一直在找事故的真相，過程中發現，台鐵、行政院調查小組、運安會，全部都在隱匿事故發生的真相，包括檢調跟司法單位，也做出違反常理的判決，「就好比我出生時，我前面有三個哥哥比我早出生，但我的年齡卻比那三位哥哥都還年長的怪現象的判決書」。

她問，為何會如此？ 因為我們面對的是國營事業，我們面對的是國家，所以國家用一切的資源隱匿真相，「欺負我們。就好像電影橋段，球證、旁證、主辦、協辦、裁判都是他們的人，我們受害者怎麼跟他們鬥？」

董小羚也說，反觀太魯閣號事件，政府最快的時間募款，事故理賠金額創新高，政府高度重視，連行政院長都接見，和解後條件不滿意可以重談。受政府重視的程度，差別之大，不可言喻為何？因為太魯閣號事故肇事的是民間公司，政府站在與受害者同一方，協助處理一切包括賠償事宜。反觀普悠瑪號事故政府與受害者是對立的，所以政府必需盡全力隱匿自己的錯誤，造成真相無法呈現，所謂的公平正義民主法治，人權價值蕩然無存。

「為了不要再有台鐵受害者重蹈我們覆轍，台鐵必須公司化，且刻不容緩」。董小羚表示，讓未來因台鐵而受傷害的民眾得到政府的協助，而非跟政府對抗，尤如抄家滅族。所以台鐵必需公司化，有良心的民眾都不應該主張反對。「因為你的反對會讓政府用盡一切打壓受害的民眾」。

董小羚說，看到台鐵要公司化，工會卻發起罷工，感覺台鐵工會非常可惡，非常無恥，人心不足。更希望交通部長王國材加油堅持對的事。