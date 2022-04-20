雨帶北移中部以北雨後多雲 吳德榮：周五起暖如夏

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北受華南雲雨帶籠罩；伴隨弱回波；中部以北有零星降雨，山區較明顯；雲林有濃霧。

他說，今天雨帶北移，白天起中部以北為雨後多雲，東半部偶局部短暫雨，南部多雲時晴；各地氣溫回升。北部14至23度，中部15至29度，南部18至31度，東部16至29度。明晨鋒面雨帶快速掠過，北部、東半部轉有局部雨；下午起好轉。

吳德榮表示，周五起至下周二台灣在暖氣團內，各地暖如夏，高溫多在30至33度左右。周五至下周日低層水氣仍多，大氣並不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、周二低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍陣雨的機率。

他說，歐、美、加等國模式模擬顯示，第8至10天菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展的跡象，應持續觀察。