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王國材「給台鐵員工的一封信」 藍委：像分手信

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台鐵工會宣布執行五一不加班活動。報系資料照／記者曾學仁攝影
台鐵工會宣布執行五一不加班活動。報系資料照／記者曾學仁攝影

台鐵企業工會擬發動勞動節不加班抗爭，估有1.2萬人響應，今更決議啟動「民國111年端午節、中秋節、國慶日不加班」活動。交通部長王國材今發出「給台鐵員工的一封信」，期盼台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操。國民黨立委洪孟楷說，台鐵安全改革是進行式，為何現在不能設立相關「安全部門」？部長一封信；不像寫情書、像是分手信。

洪孟楷表示，因應勞動節即將來到，台鐵駕駛不加班，恐8成列車無法開出，王國材今寫出一封信，洋洋灑灑，但細看內容卻還是未說明為何「非公司化不可」。

洪孟楷指出，如果說安全，未來公司化會成立的「營運安全科」、「營運安全處」、「安全委員會」為何不能現在就成立？王國材這封信不像是挽回的情書，倒像是分手信，就是非公司化不可，完全不顧台鐵員工的感受，行政部門與台鐵員工這樣衝撞，全民絕對是最大輸家，這也是最不希望發生的局面。

洪孟楷說，台鐵的負債，有其歷史責任，就應該由政府承接；未來公司化後，各縣市台鐵土地開發更應該要受管制，絕不能放任，以及要讓員工工作士氣高揚、安全螺絲栓緊，這些才是國人關注的重點。

洪孟楷說，王國材應該要開誠布公地說，到底公司化有沒有來自上面的壓力，一味直衝、不聽建言，已經僵局的台鐵、恐怕會更令國人無法放心。

交通部長王國材今天發出「給台鐵員工的一封信」，呼籲五一勞動節，期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出我們最專業、最貼心的服務，讓乘客們的臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容。圖／讀者提供
交通部長王國材今天發出「給台鐵員工的一封信」，呼籲五一勞動節，期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出我們最專業、最貼心的服務，讓乘客們的臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容。圖／讀者提供

台鐵 洪孟楷 王國材

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