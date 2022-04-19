以布農族「獵前祭槍歌」為發想 高鐵明換廣播提示音

高鐵和國家文化藝術基金會推出台灣高鐵藝術計畫—「寶島隨身聽」，這次從音樂出發，不僅將布農族蘊含「祝福出行的人」及期待「豐收」的傳統歌謠《獵前祭槍歌》，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音外，還推出四款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票。

高鐵董事長江耀宗表示，感謝國藝會再次召集一群充滿創意與熱情的優秀藝術家，將旅客熟悉的車廂廣播提示音轉化成藝術的媒介。其中《獵前祭槍歌》生動貼切地傳達出台灣高鐵誠摯祝福旅客的心意，特別是在疫情持續衝擊、造成人心不安的時期，台灣高鐵希望藉音樂藝術的撫慰力量，也透過每一次車廂廣播提示音的播放，祝福旅客平安健康、一切順利。

江耀宗也說，高鐵列車明天起，將全面換新廣播提示音，四款紀念車票，即日起透過車站的專屬自動售票機同步販售。

國藝會董事長林曼麗則表示，這次台灣高鐵藝術計畫邀請擅長音樂與影像編創的藝術家柯智豪與陳怡潔組成創作團隊。除廣播提示音外，更打造一台巨型LED「隨身聽」，預計6月起在高鐵雲林、彰化、苗栗三站巡迴展演。

林曼麗表示，今天發表寶島隨身聽的主題曲《慢慢快活》，由羅文裕、王宏恩、荒山亮三位歌手分別以三種母語創作，結合三地的古道生態元素採集。

高鐵表示，由五面LED組成的「寶島隨身聽」大型聲光裝置藝術，預計6月16日起，在雲林站首度亮相，隨後依序至彰化站及苗栗站展出；除作為主題曲《慢慢快活》的播放載體外，也將分別呈現藝術團隊深度踏查雲、彰、苗三條在地古道時所採集的昆蟲動態光影，藉由特殊的「光體採集取樣」手法，複印在地山林間的豐富生態，引領觀眾宛如躍身古道現場。

此外，高鐵即日起，也針對雲林龍過脈森林步道、彰化十八彎古道及苗栗鳴鳳古道，推出「高鐵假期一日豐富行」旅遊產品，除包含高鐵來回車票及當地特色景點的一日行程外，深度走踏更特別安排專人全程古道導覽，兩人即可輕鬆成行。