工研院開課 台鐵建立鋼軌超音波檢測證照制度

台鐵鋼軌斷裂屢見不鮮，台鐵局從去年11月15日起，委託工研院，制定鋼軌焊道超音波檢測作業標準、建立人員訓練考照管理制度及辦理超音波檢測訓練，以提升鋼軌焊道內部瑕疵檢測率。

台鐵局工務處副處長古正胥表示，首次初級檢測員訓練共分兩梯次，每梯次學員為35人，總計70人，其中對於通過資格檢定人員，頒發檢定合格證照，並選出30人做為種子教官，讓鋼軌檢測從現行的師徒制，走向證照制度。

台鐵表示，工研院依照國際標準ISO 9712，協同財團法人非破壞檢測協會(NDT)一同規畫超音波訓練專班，包含初級超音波檢測員訓練專班、設備品質管理訓練及超音波審核員訓練專班。課程規劃除提供檢測人員具備儀器設備管理的相關知識外，針對超音波檢測作業的檢測前規塊校正、設備操作及結果判讀，以標準化程序規範其檢測作業。

台鐵表示，通過資格檢定人員，頒發檢定合格證照。並從中遴選30人，培訓成為具備審核及訓練臺鐵局內部超音波檢測人員資格的審核員，協助執行內部教育訓練，未來台鐵局可自行辦理初級超音波檢測人員在職訓練及建立內部換證機制，檢測人員需經過訓練並具備合格證照方可執行超音波檢測工作。

台鐵也提到，目前超音波鋼軌檢測儀可檢測到0.3公分裂痕，這是肉眼難以看出的，早期檢出鋼軌瑕疵並抽換，有助於提升軌道營運安全。