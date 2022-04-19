第16屆myfone行動創作獎總獎金400萬 徵件開跑

由台灣大哥大基金會所主辦的第16屆「myfone行動創作獎」徵件開跑！即日起至8月10日展開徵件馬拉松，總獎金高達400萬元，超過千萬的專案預算，得獎團隊再提供影視音專業媒合及千萬扶植金，號召民間高手參賽。台灣大哥大總經理林之晨說，元宇宙的時代，距離定義已被顛覆，今年徵件主題是「聚，離 Right Distance」，邀創作者以科技、人性、親情等不同角度詮釋新時代的「聚」與「離」。

林之晨表示，「myfone行動創作獎」緊扣時代脈動，去年徵件作品創新高，超過4萬件報名，今年徵件組別與賽制與時俱進，疫情讓社交距離成為新常態，但距離的概念也隨著科技進步發生質變，因此今年特別以「聚，離 Right Distance」為主題，重新定義距離，相信會掀起一波全民創作熱潮，所有優秀作品將分別登上MyVideo、MyMusic、MyBook、M+messenger等平台，讓創意被更多人看到與使用。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠指出，過去15年，「myfone行動創作獎」催生超過46萬件作品，今年「行動影片組」、「圖文創作組」、「訊息文學組」賽制皆有調整，如「行動影片組」轉型為徵求2到3分鐘的影片，並新設置以秒速影音為特色的「極短片組」，徵求15到60秒內短片，更特別設置「永續特別獎」，鼓勵創作者投稿倡導永續議題的作品。

每年徵件作品數量最多的「訊息文學組」，今年新增「生活組」，鼓勵創作者針砭時事之餘，也能從身邊的人事物中汲取靈感，譜寫日常生活百態，另外「成語詩詞創新應用組」改為「成語詩詞創新應用特別獎」，進化版的「圖文創作組」除了貼圖項目外，更新設「情緒圖文組」，徵求單張圖文創作，透過簡短精闢的文字搭配情境圖片，不僅降低投稿門檻，也讓具有繪畫能力的創作者，或一般民眾都可以說出自己的故事。

台灣大哥大表示，第16屆「myfone行動創作獎」訊息文學組分成時事、生活、故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元，行動影片組分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達100萬元，圖文創作組分為原創貼圖、情緒圖文兩組，首獎最高獎金10萬元。原創歌曲組徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，今年除了持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，也首度與「1500聲量音創學院」合作，將提供原創歌曲組前三名與特別獎得獎者體驗國際一流的音樂課程。