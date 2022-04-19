台鐵不加班擴至端午、中秋 前勞長：員工要的是尊重

台鐵公司化條例草案將在本周逐條審查，因交通部不甩工會要求先撤回條例，台灣鐵路工會今宣布戰線擴大，除了五一勞動節，端午、中秋節與國慶假期也不加班，藉此向政府施壓。對此僵局，前勞動部長、文化大學勞動暨人力資源學系兼任副教授潘世偉直言，既然工會不反對公司化，交通部就應化繁為簡，先暫停審查，將員工視為一起向前行的夥伴，達成共識，改革才會快。

潘世偉表示，交通部作為資方，跟台灣大多數老闆一樣，沒有把勞工當作可以談的對象，更忘掉一件最重要的事情，「有時候員工要的只是一個尊重」，是態度問題，台鐵工會數度強調不反對公司化，也不反對協商，那為什麼交通部不事先跟工會討論，就直接將草案送入立院審查，造成員工的不信任？建議先暫停審查公司化條例，建立勞資雙方的溝通平台。

他指出，正因為鐵路改革牽涉多項重要議題，才需要經過勞資雙方的溝通協商，後面改革才走得下去。潘世偉舉例，歐洲進行制度改革時，是審酌經濟情勢，取得勞資、社會共識，才送入立法機關審查，而不是政府部門單方面說改就改，必須先對話，排除政黨鬥爭、法律僵固等問題，共識形成了再改，改革速度就會很快。

潘世偉提醒，台鐵改革是全民共識，應由勞資聯手做給國民看，交通部必須把台鐵員工當做一起往前走的夥伴，不要老採取上對下的姿態，台灣喜歡談企業永續ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance），許多政府部門、企業卻連基本的社會責任都做不到，心態跟不上，怎麼在國際上跟別人拚？

成大交通管理系主任鄭永祥則說，工會必須清楚告知交通部、行政院甚至社會大眾，工會在公司化的過程究竟在爭取什麼，訴求要清楚，否則以癱瘓公共運輸的方式抗爭，只會降低社會支持，讓談判籌碼變更少。

至於交通部，他認為公司化議題被重視，是因為前面發生了兩次重大交通事故，交通部也必須注意若公司化過程損及員工福利與保障，會打擊工作信心，讓基層人心浮動，進而產生安全風險，得不償失。

鄭永祥表示，不加班只是手段，工會仍必須回歸問題本質，講清楚公司化條例哪些可以談、要怎麼談，交通部也才能就現有法令、政府資源，找出折衷辦法。