工會宣戰罷工 王國材親上火線...「給台鐵員工的一封信」曝光

交通部和台鐵工會爭議愈演愈烈，台鐵企業工會不僅計畫在五一勞動節當天發動「合法休假」行動，昨工會臨時聯合理事會也決議通過，將啟動「端午節、中秋節、國慶日不加班、活動，各地區分會即日起將開始進行簽署作業。台鐵企工強調，並不抗拒台鐵改革，是政院、交通部太鴨霸，呼籲撤回草案、重新協商，再送立法。

交通部長王國材則是在今天發出「給台鐵員工的一封信」，指去年太魯閣號重大事故後，期待及要求台鐵改革的聲浪從未停歇，讓台鐵改革成為所有交通人必須堅定履行的承諾，更是使命必達的任務。台鐵同仁雖然努力，但長期背負龐大債務及行政組織體制的僵化下，台鐵的體質越來越差，業務的推展欠缺自主彈性，台鐵公司化是必須選擇唯一道路。

王國材強調，不會放棄任何機會、任何時間持續溝通討論，對於即將到來的五一勞動節，也期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出我們最專業、最貼心的服務，讓乘客們的臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容。

王國材在信中提到，搭乘火車通勤、探親、旅遊，既有甜美的重逢相聚，也有苦澀的別離遠行，這是所有台灣人的共同記憶與生活經驗，也是所有台鐵人百年來孜孜矻矻堅守崗位的奉獻成果，「我要代表交通部向大家說一聲謝謝」。

王國材表示，這兩年，為了改善同仁的待遇，行政院與交通部也積極為台鐵同仁爭取多項福利，包括結婚、生育，都從過去只有一、兩千元，提升到兩個月的薪俸，而子女的教育補助、眷屬喪葬補助也比照公務員，這都是為了慰勞同仁的辛勞，也是為台鐵留才的努力。

王國材說，回顧去年至今，在研擬台鐵公司條例的同時，他也到各地去聆聽同仁的心聲及意見，儘可能將大家關切的意見加到條例草案內，並且參考日本、韓國的公司化經驗。了解大家擔心公司化後，會不會因為持續虧損而影響福利與權益，經過盡力爭取，行政院長蘇貞昌表達全力支持，並提出三項承諾與二項保證：因歷史包袱所造成的債務政府負擔、因配合政策所產生的支出政府補貼、基礎設備建設及重大維修由政府承擔。保證員工工作、薪資、福利都不減損、保證公務員或公司從業人員身分自由選擇。每項承諾與保證都將白紙黑字明確入法，讓大家可以放心來衝刺打拚台鐵公司的美好未來。

王國材表示，台鐵安全改革是現在進行式，在社會的期待及要求下，每天都要跟時間賽跑。未來公司組織中，地方營業處成立營運安全科，總公司成立營運安全處，董事會也設立安全委員會，另成立專責單位進行數位發展及技術研發，以追上鐵道智慧化的潮流，澈底從軟硬體改善營運安全，以符合國人期待。

王國材說，未來台鐵公司仍是百分之百國營企業，還是交通部大家庭的成員之一，交通部會持續協助台鐵公司的發展。我們站在台鐵最關鍵的歷史時間點上，共同為重返臺鐵榮光一起努力。