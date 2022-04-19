2022年什麼母親節禮物最舒心？ 泡湯、米其林法餐、正官庄！

大環境改變下的生活，充滿了壓力與無法預期的不確定性，今年是在全球公衛議題籠罩下的第三個母親節，對於長期肩負照護一家大小重責大任的母親們來說，這幾年著實過得並不輕鬆，天天需為了照顧全家人身心健康而緊繃著一顆心。2022年，究竟送什麼樣的母親節禮物給媽媽們，才能讓她們真正最舒心呢？

「高麗蔘粉EVERYTIME」是媽媽的健康打底的好幫手。 圖／正官庄 提供。

母親節禮物首選：陪伴媽媽小旅行，SPA溫泉寵愛媽咪

天下媽媽在母親節最想要的並不是貴重禮物，而是能有家人、孩子在身邊度過美好的時光。為了舒緩媽媽的辛勞，跟媽媽來段親子小旅行，入住有水療Spa或溫泉的渡假酒店，一起親近山林、靠向海岸，聆聽山海之呼喚，度過和樂融融的親子時光，肯定是能夠讓媽媽舒壓又舒心的最佳母親節禮物之一；而出外旅遊想要隨身攜帶保護力，則可以考慮能同時讓媽媽維持紅潤好氣色的「GoodBASE高麗蔘紅石榴飲」、調節女性生理機能的「和愛樂本」，或選擇有通過衛福部健康食品認證能夠有效免疫調節的產品，例如正官庄「高麗蔘粉EVERYTIME」，小小一條方便攜帶，是母親節出外踏青小旅行必備的最佳健康夥伴。

在湯屋中陪媽媽聊聊天，度過美好的親子時光。 記者吳致碩／攝影。

「高麗蔘粉EVERYTIME」不但榮獲衛福部「調節免疫力」健康食品認證，經動物實驗證實「有助促進非特異性抗體IgG與IgM形成」、「有助於增加吞噬細胞活性」、「有助於增加免疫細胞增生能力」，更是唯一獲得健康食品認證的6年根高麗蔘粉產品，頂級品質高麗蔘直接研磨成粉，方便溶解食用，採「即撕即溶」便利包裝，每天食用一小包（2公克），有助免疫力調節，是為媽媽的健康打底的不二首選。

再忙母親節也要陪媽咪來場美食約會

工作步調太緊湊而騰不出親子小旅行的時間？那就來場與母親浪漫的約會，以精緻優雅的米其林星級法國料理款待母親，肯定會使媽媽感到十分窩心，成為生活中最難忘的美好回憶。

葡萄酒與精緻的法國料理，肯定讓媽媽感覺窩心。 記者吳致碩／攝影。

除了以親子小旅行與米其林星級法國料理，滿足媽媽的心情和味蕾之外，在展開新生活模式的現代，更要照顧好媽媽的健康與美麗，才是兒女們能給媽媽最好的禮物。

正官庄今年針對「高麗蔘紅石榴飲」，推出蔘愛媽咪永生花禮盒組，希望媽媽永遠青春美麗常伴我們。 圖／正官庄 提供。

現代新生活模式 呵護媽咪健康首選正官庄

全球第一人蔘品牌正官庄針對女性打造的「高麗蔘紅石榴飲」與「高麗蔘野櫻莓飲」，主打氣色元氣美妍，堅持採6年根高麗蔘，前者紅石榴堪稱水果界的紅寶石，含有多種營養素，一天一包即能養出粉嫩透亮好氣色；「高麗蔘野櫻莓飲」則含有明星成分高麗蔘與野櫻莓加強青春保護力，鞏固女人靈魂之窗，「蔘」入打底，讓美由內而外透出來。今年正官庄更針對高麗蔘紅石榴飲，推出門市限定的蔘愛媽咪永生花禮盒組，精心選用日本進口永生康乃馨，獻上浪漫蔘情愛意，希望媽媽永遠青春美麗常伴我們。

正官庄「高麗蔘野櫻莓飲」加強青春保護力，鞏固女人靈魂之窗。 圖／正官庄 提供。

「和愛樂本」針對熟齡女性的需求打造，讓媽媽在第二青春期依然綻放美麗。 圖／正官庄 提供。

此外，針對熟齡女性常出現的「不好入睡」、「心情不美麗」等困擾，正官庄推出為女性量身訂製的「和愛樂本」，以極品6年根高麗蔘，搭配大豆、茯苓、白芍等配方，調理女性生理機能，在韓國熱銷突破2,100萬包，讓媽媽在第二青春期依然能夠綻放美麗！想了解更多2022正官庄母親節優惠活動，即刻點入正官庄官方網站：https://www.kgc.com.tw