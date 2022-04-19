快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

早產兒頭號威脅 增列RSV抗體健保給付

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝（左二）19日表示，早產兒感染RSV後，每4位就有1人需要住進加護病房，但健保目前已有擴增給付範圍。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝（左二）19日表示，早產兒感染RSV後，每4位就有1人需要住進加護病房，但健保目前已有擴增給付範圍。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

早產兒不僅要防新冠肺炎，呼吸道融合病毒（RSV）更成頭號威脅！台灣新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝19日表示，早產兒感染RSV後，每4位就有1位需要住進加護病房，嚴重更造成死亡。健保署已於4月擴增RSV單株抗體的健保給付，提供懷孕週期未滿33週的早產兒，每月施打一劑，總共可施打6劑。

該學會也邀請台灣女演員、同時也是早產兒媽媽的王棠云，擔任本次RSV宣導大使，在影片中談到自己的女兒28週就出生，體重不到1千克，她特別感謝醫護當時向她提議接種RSV單株抗體，保護女兒的健康。影片最後，她雙手比出大愛心邀請民眾，「一起守護小腳ㄚ，讓他們健健康康長大」。

RSV頭號大敵

鄭玫枝指出，台灣人口已連年出現負成長的狀況，尤其生育率更是持續下降，所以孩子是「一個都不能少」，其中早產兒的存活照護更是重要工作之一。然而，RSV是早產兒返家後的頭號威脅，1歲前是感染該病毒的高風險時期，且不僅感染率高、確診寶寶的住院率也高，之後出現氣喘的比率更是一般嬰兒的10倍。

她說，一般嬰幼兒感染RSV後，就會出現支氣管炎或肺炎等症狀。一旦是早產兒或出生有嚴重疾病的嬰兒感染到RSV，更容易併發產生重症，甚至造成兒童死亡的狀況，需要審慎防範。

健保擴大給付

而醫師許瓊心指出，RSV目前還沒有疫苗、也沒有治療藥物，但全新的單株抗體，只要接種每月一劑的「單株抗體」，持續半年，就能有效降低寶寶感染RSV的機率，也能使得住院率、重症率下降。

健保署4月已針對RSV單株抗體擴增給付，提供懷孕週期不滿33周的早產兒，每個月可以施打一劑，總共可以施打6劑。但許瓊心建議，除了早產兒外，其他寶寶也需要納入保護，如免疫力功能低下，罹患嚴重缺陷疾病、唐氏症，也應該納入健保給付的範圍，以拯救更多能夠活下的孩子。

許瓊心呼籲四點預防感染的注意事項，一、「確實接種」，遵守每月一劑單株抗體的定期接種；二、「勤洗手、多漱口」，隨時保持身體清潔；三、「避免出入人潮密集的公共場所」；四、「避免與出現呼吸道症狀的家人親密接觸」。

【更多精采內容，詳見

早產 健保

延伸閱讀

幼童確診病歿累計四例重症亡 陳時中：深感不捨會檢討

彈力繩與預防注射 血友病患多元照護

寵物出入境也要護照 各國規範不同

胖就該被歧視？ 立法改變社會偏見

相關新聞

工會宣戰罷工 王國材親上火線...「給台鐵員工的一封信」曝光

交通部和台鐵工會爭議愈演愈烈，台鐵企業工會不僅計畫在五一勞動節當天發動「合法休假」行動，昨工會臨時聯合理事會也決議通過，...

不只勞動節！台鐵工會宣戰 端午中秋國慶也「不加班」

不滿台鐵公司化未充分溝通就直接送立院審議，台鐵工會擬發動五一合法休假行動，交通部預計本周五公布相關接駁、配套計畫。對此，...

不滿交部長王國材「失蹤」 台鐵產工五一將上凱道抗議

台鐵公司化條例爭議不休，立法院即將在本周四審議公司化條例草案，台鐵產業工會今召開記者會，指行政院在未與工會協商的狀況下逕...

飼料飆漲、政府增休市日抑制豬價？農委會回應了

外傳政府增加拍賣休市日以抑制豬價，農委會今（19）日聲明，此訊息實屬空穴來風之不實消息，目前並未規劃8月增加休市日，農委...

「三劑令」引爆退團潮 旅行業估：損失恐達100億

疫情指揮中心上周突然針對旅行團祭出「三劑令」，要求4月22日起，得要打滿三劑才能參加旅行團，讓旅行社人仰馬翻忙退團事宜，...

台鐵5/1最糟情況全面停駛 觀光列車也不例外

台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體休假，已超過9成駕駛當天可能不上班，台鐵研判就算有駕駛願出勤，也會礙於壓力而放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。