早產兒頭號威脅 增列RSV抗體健保給付

早產兒不僅要防新冠肺炎，呼吸道融合病毒（RSV）更成頭號威脅！台灣新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝19日表示，早產兒感染RSV後，每4位就有1位需要住進加護病房，嚴重更造成死亡。健保署已於4月擴增RSV單株抗體的健保給付，提供懷孕週期未滿33週的早產兒，每月施打一劑，總共可施打6劑。

該學會也邀請台灣女演員、同時也是早產兒媽媽的王棠云，擔任本次RSV宣導大使，在影片中談到自己的女兒28週就出生，體重不到1千克，她特別感謝醫護當時向她提議接種RSV單株抗體，保護女兒的健康。影片最後，她雙手比出大愛心邀請民眾，「一起守護小腳ㄚ，讓他們健健康康長大」。

RSV頭號大敵

鄭玫枝指出，台灣人口已連年出現負成長的狀況，尤其生育率更是持續下降，所以孩子是「一個都不能少」，其中早產兒的存活照護更是重要工作之一。然而，RSV是早產兒返家後的頭號威脅，1歲前是感染該病毒的高風險時期，且不僅感染率高、確診寶寶的住院率也高，之後出現氣喘的比率更是一般嬰兒的10倍。

她說，一般嬰幼兒感染RSV後，就會出現支氣管炎或肺炎等症狀。一旦是早產兒或出生有嚴重疾病的嬰兒感染到RSV，更容易併發產生重症，甚至造成兒童死亡的狀況，需要審慎防範。

健保擴大給付

而醫師許瓊心指出，RSV目前還沒有疫苗、也沒有治療藥物，但全新的單株抗體，只要接種每月一劑的「單株抗體」，持續半年，就能有效降低寶寶感染RSV的機率，也能使得住院率、重症率下降。

健保署4月已針對RSV單株抗體擴增給付，提供懷孕週期不滿33周的早產兒，每個月可以施打一劑，總共可以施打6劑。但許瓊心建議，除了早產兒外，其他寶寶也需要納入保護，如免疫力功能低下，罹患嚴重缺陷疾病、唐氏症，也應該納入健保給付的範圍，以拯救更多能夠活下的孩子。

許瓊心呼籲四點預防感染的注意事項，一、「確實接種」，遵守每月一劑單株抗體的定期接種；二、「勤洗手、多漱口」，隨時保持身體清潔；三、「避免出入人潮密集的公共場所」；四、「避免與出現呼吸道症狀的家人親密接觸」。

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