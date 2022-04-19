間歇性斷食有益 專家：保持一致更好

間歇性禁食近期捲起全新的飲食浪潮！學者指出，「12小時不吃東西，能確實讓我們的身體好好休息。」此外，短時間禁食還能改善血糖狀況，對減重有莫大的幫助。但專家指出，重點是保持一致的飲食習慣，避免身體機能失調的狀況。

早餐神話是騙局

《衛報》報導，世界各地都有許多民眾保持著「早餐是一天最重要的一餐」的想法，但飲食研究學者貝特指出，「學者其實對此還沒有定論」，相關試驗也發現，有沒有吃早餐對體重一點影響都沒有。

貝特指出，早餐神話可能是食品產業的強勢推銷、與錯誤科學證據共同組成的。他強調，如果民眾早上起床沒有感覺到飢餓，那麼「早餐必不可少」的想法可能就需要調整一下。但他也指出，早餐對運動員、孩童可能還是有相當的益處，能夠一日之初就補充運動或成長所需要的熱量。

間歇性禁食

而一日三餐的想法在近年不斷受到挑戰，因為間歇性斷食風潮開始席捲全球。其原理是藉由斷食消耗體內的肝醣，在身體缺乏葡萄糖的狀況，就會轉向代謝體內的脂肪酸，後續產生對身體有益的「酮體」。

《衛報》報導，威斯康辛大學副教授安得森表示，限制卡路里的攝取，有助於降低體內發炎反應，並清除有害的蛋白質。她認為，間歇性斷食其實更符合身體的需求，身體在斷食期間能夠好好休息，並將過去儲存的能量運輸到需要的各個部位。

一致性飲食最重要

義大利帕多瓦大學教授保利則指出，禁食還能改善體內的血糖反應，正常來說，血糖會隨著進食而提高，而斷食能有效控制血糖增加的幅度，減少體內脂肪的生成。

但其他專家也呼籲，無論民眾要在飲食上做出什麼改變，保持一致性的進食至關重要。如果每次一起床就吃早餐，可能會影響身體的「生理時鐘」，導致身體機能失調，所以起床後等待1到2小時再享用早餐，會是更好的做法；同時，民眾也需要避免太晚進食，因為當身體入夜後會開始分泌幫助入眠的褪黑激素，而此激素會導致進食後，產生比平時更多的葡萄糖。

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