Panasonic春季新品亮麗登場 玩美視界‧淨享生活 打造質感、潔淨居家生活的美好提案

Panasonic深耕台灣60年，陪伴民眾走過日常生活每一刻，面對與病毒共存的後疫情時代，為了持續提供消費者質感與潔淨兼具的美好生活提案，今(20)日以「完美視界‧淨享生活」為主軸，推出各式亮麗的春季新品，期望帶給消費者The New Lifestyle。

Panasonic春季新品亮麗登場，打造質感、潔淨居家生活的美好提案。(左為台灣松下銷售公司家電營業 張天來總經理) 圖／Panasonic提供

疫情下，不少民眾選擇宅在家，長時間在家如何享受劇院般的精采視聽效果？Panasonic首度推出77吋OLED電視，承襲日本技術於台灣製造的全新OLED，獨家真‧自然6原色技術，可以呈現多達10億種色彩；搭載最新好萊塢HCX Pro AI影像晶片，仿效大腦運作模式，提供觀影最佳化的色彩、對比和清晰度。此外，內建最新360°環境音效的Dolby Atmos杜比全景聲，搭配天空聲道揚聲器、全新側面揚聲器與智慧晶片，完美打造沉浸式視聽體驗，讓客廳就是電影院，享受極致視聽無極限。針對遊戲玩家，今年更推出全新「遊戲控制板」，玩家可將遊戲時常用設定直接顯示於畫面，量身打造專屬你的順暢遊戲體驗。

寵妻無極限的蔡阿嘎，準備入手日本銷售第一Panasonic愛妻1號自動洗碗機給二伯，幫二伯減輕家事壓力。 圖／Panasonic提供

因為疫情讓消費者更加追求潔淨居家生活，而清潔工作常常耗時費力，想要減輕家事麻煩，就交給日本銷售第一Panasonic愛妻1號自動洗碗機。全機以80℃高溫搭配360°高壓噴射水柱洗淨，不放過碗盤上頑強油漬，連洗劑也能沖洗乾淨；洗淨後採用獨立熱循環烘乾，將碗盤徹底烘乾，避免悶濕生黴與異味。Panasonic愛妻1號自動洗碗機經SGS測試有效除菌99.99%，簡約時尚的外觀設計搭配智慧觸控式面板，小體積大容量，不論是櫥櫃上或水槽旁都能靈活擺放，愛妻更愛家，輕鬆享受餐後時光。

家中地板清潔也是潔淨居家生活的一大重點，家家必備的吸塵器，卻總是因吸塵器吸頭被毛髮糾結感到心累。Panasonic日本製無線吸塵器革新再進化，獨家不卡毛雙錐吸頭設計，搭配高密度的刷毛，讓毛髮順利吸入不易纏在吸頭滾筒上；面對環境中看不見的細菌和髒污威脅，透過獨家搭載的「微塵感知」與「負離子除菌科技」，清掃同時除菌達99.9%，「多重過濾系統」能濾除懸浮微粒達99%，層層把關、鎖住微塵。加上全水洗的集塵盒和濾網，防止細菌滋生還可去除異味，讓家事清潔簡單又有效率。

全新Panasonic日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，連百萬Youtuber蔡阿嘎都愛不釋手。 圖／Panasonic提供

懂得愛妻愛家的男人，也要懂得投資自己的外表。Panasonic全新日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，搭載最新6枚刃系統，3種不同刀刃為刮鬍層層把關；新密著5D浮動刀頭可全曲面的服貼臉型，刀片也能依臉型擺動調整，輕鬆征服臉部的凹凸處，減輕肌膚負擔，實現刮鬍極淨與舒適的雙重享受，加上極速線性馬達與AI感知科技，刮除濃密鬍鬚高效精準，形塑精緻的男性魅力，打造時尚不費力。

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