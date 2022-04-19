立院三讀 微型電動二輪車強制掛牌投保

立法院今天三讀修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，除了完善「微型電動二輪車」及「個人行動器具」等慢車管理規範，明定應經審驗合格、懸掛牌照，並投保強制汽車責任險。另修法也提高行人於道路違反規定的罰鍰，由現行300元提高為500元。

現行「道交管理處罰條例」針對電動自行車有相關定義，但未有掛牌及強制投保等規範。朝野立委提案要求納管。

國民黨立委洪孟楷指出，坊間無牌照微型電動二輪車，據統計全台逾65萬台，電動二輪車與一般機車可以騎乘在一般道路上，早與民眾生活息息相關，但道路事故愈來愈多，也可見事故受害者缺乏相關保障，法律欠缺對車體安全品質與管理。

洪孟楷說，修法後落實微型電動二輪車納入我國的監理、審驗、發放牌照管理制度，增設法源依據，強制納入強制責任保險，避免事故發生後無保障、求償無門。

三讀條文明定，微型電動二輪車所有人應投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照。已領用牌照的微型電動二輪車，未依規定再行訂立保險契約而行駛道路，經主管機關書面通知所有人限期續保，屆期仍未訂立保險契約繼續行駛道路者，註銷其牌照。

未依規定領用牌照行駛、使用偽造或變造牌照，或是未懸掛牌照等狀況，處1200元以上、3600元以下罰鍰。在新法修正施行前，已檢測及形式審驗合格、粘貼審驗合格標章的電動二輪車，應在新法施行後2年內依規定領用、懸掛牌照，逾期未領用牌照，依法處罰。

隨著電動滑板車等慢速動力器具興起，三讀條文也增訂「個人行動器具」納入慢車種類規範，其定義為「設計乘載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下的自平衡或立式器具。」至於行駛路段、時間、速限及其他管理辦法，由地方政府定之，違反規定者，處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

針對未滿14歲駕駛個人行動運具，處600元以上、1200元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。若租賃業者未在租借個人行動運具前，教導駕駛人車輛操作方式及道路行駛規定，處600元以上、1200元以下罰鍰。

此外，這次修法也提高行人在道路違反規定的罰鍰，像是不遵守號誌、警察指揮，或擅自穿越車道等妨礙交通的違法行為，從原來的300元提高為500元。