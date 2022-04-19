不只勞動節！台鐵工會宣戰 端午中秋國慶也「不加班」

不滿台鐵公司化未充分溝通就直接送立院審議，台鐵工會擬發動五一合法休假行動，交通部預計本周五公布相關接駁、配套計畫。對此，台灣鐵路工會強調，工會與員工並不抗拒台鐵改革，但行政院、交通部太鴨霸，條例太草率，訴求撤回草案、重新協商，再送立法。

鐵路工會表示，今天臨時聯合理事會決議通過，正式啟動「民國111年，端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，各地區分會開始預備簽署作業。會中亦決議下達鐵路工會各地區分會五一不加班人員，4月30日收班後，交通接駁因應計畫。

鐵路工會表示，希望社會大眾明瞭一件事，鐵路工會這樣行動，有著各項意義，不單是抗議草案對鐵路安全的忽視，還包含了勞工意識的覺醒，以及對抗讓民眾生活更辛苦的利益組織，懇請社會大眾體諒可能帶來的不便。

鐵路工會表示，工會比任何人都想改革台鐵，之前呼籲這麼多次，原希望點到為止即可，希望喚醒行政院與交通部，沒想到卻換來變本加厲的回應。

鐵路工會指出，4月15日協商過程中，交通部長王國材維持一貫態度，不同意將草案退回重新協商，致協商宣告破局。請問部長拒絕的背後原因到底是什麼？工會質疑，難道是已瓜分好利益，不用也不能與工會協商再送立法院嗎？況且，交通部所送的草案根本沒有在鐵路安全上下功夫。

鐵路工會表示，台鐵基層背負高層造成的錯誤政策、政府卻「做賊喊抓賊」，至今還想用「道德」喊話，消費每一名擁有運輸天職使命感的台鐵人，持續壓榨台鐵員工，要求員工主動放棄行使基本勞權的權利，甚至對大家情緒勒索。

鐵路工會說，事已至此，面對毫無誠意及誠信的政府，台鐵員工已忍無可忍，依據《勞基法》第84條，台鐵員工為公務員兼具勞工身分，拒絕加班，是身為一個人最基本的權利。也呼籲台鐵員工們，自己的權益與台鐵未來的行車安全，只能靠自己爭取，請務必團結起來，唯有團結，才能抵抗肆意妄為的政客，避免台鐵遭受掏空。

對此，交通部表示，台鐵工會不應只會頻繁發動不加班活動影響疏運，而應面對社會大眾要求安全改革的期待，希望能夠就公司條例的內容理性溝通，一起開創全新的台鐵。