問世間琴酒為何物?王騰崇：用「有閱讀性」的琴酒，找到身心安頓的角落

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾為臺北世大運閉幕式、台中花博設計策展人，連續兩屆擔任文化內容策進院「TCCF臺灣創意內容大會」總策展人，漫遊於自然生態研究與文創品牌行銷等領域的王騰崇，這次再掀風潮，攜手「福來許」珈琲館等大稻埕特色店家，於4月的最後一個週末(4/30-5/1) 在大稻埕舉辦全台最大琴酒嘉年華-《2022 GIN & TONIC PA大島琴酒節》，預計將吸引超過5千名琴酒迷、文青、藝術愛好者及創意生活家前去朝聖！

▲全台最大琴酒嘉年華—《大島琴酒節》本屆由王騰崇擔任策展人。 攝影／鄭逸民 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一款「有風味、有情感、有內涵」的酒

談起琴酒，王騰崇說：「琴酒是許多藝術家、文學家的靈感特調，像海明威、畢卡索、錢德勒……等都是琴酒的愛好者。」王騰崇形容琴酒是一款「有風味、有情感、有內涵」的酒，從自然植物蒸餾而成的琴酒，像是「大自然的博物館」，典藏很多草本花朵的氣息，那份來自大自然的愉悅感不是其他酒類可以比擬。

▲王騰崇形容琴酒像是「大自然的博物館」，啟發許多藝術、文學家的靈感。 攝影／鄭逸民 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紳士品味擔綱，香氣席捲全球

而擁有醫學背景、「福來許」創辦人阮婷憶補充說明，琴酒發源於荷蘭，一開始是被當作藥酒使用，後來被英國發揚光大，甚至成為英國人日常生活的一部分。英國首相邱吉爾曾說：「琴通寧（Gin & Tonic）拯救了許多英國人的身心靈，比大英帝國任何醫生都有效。」隨著電影《007》、《金牌特務》的上映，更讓琴酒成為「品味」的象徵，琴酒香氣十足、令人陶醉的風味，完美詮釋優雅迷人、紳士的浪漫。

▲本身是醫學博士的「福來許」創辦人阮婷憶說明琴酒的草本療效。 攝影／鄭逸民 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透過Gin打開〈感。琴〉，享受驚喜後的身心安頓

此外，琴酒更是在地文化的代表。

一間位於蘇格蘭西北離島哈里斯(Harris)島上的Harris酒廠，使用大海的產物 - 昆布作為琴酒的原料之一，而這些昆布都是哈里斯島上手工採集而來，Harris酒廠希望把酒廠及島嶼的特色注入琴酒之中，由於島嶼上脆弱的生態環境禁不起商業性的大量開採，這種名為Saccharina Latissima的昆布，盛產於島嶼岸邊，酒廠釀酒團隊於2013年與植物學家Susanne Masters合作，共同研發這款「昆布琴酒」；日本六角琴酒以櫻花、柚子皮、煎茶等6款經典日本植物釀製，也吸引許多琴酒迷一親芳澤。「那屬於台灣的酒應該是什麼顏色?什麼味道?」王騰崇期盼大眾能透過琴酒重新理解台灣在地風味，藉由「味道」喚起成長的記憶，連結酒、人與土地的情感，因此為第6屆「大島琴酒節 Gin & Tonic Pa」以〈感。琴〉命題，透過品酒打開情感與記憶的開關，重新體驗與感受生活的美好。

▲王騰崇期盼大眾透過琴酒找到自己身心安頓的角落。 攝影／鄭逸民 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王騰崇表示，「Gin & Tonic Pa不只是對驚喜的追求，更是希望大家能夠在沉浸式的Gin體驗中，找到一個身心安頓的小角落，學習與自己相處。」

一次品嚐，橫跨台灣300多年的味道

第5屆「大島琴酒節 Gin & Tonic Pa」於4月9日在360年的台南陳德聚堂展開暖身序幕，展現琴酒橫跨台灣300多年的味道，為今年十月台南琴酒首展準備。王騰崇表示，「琴酒是一種有『閱讀性』的酒，需要『品』、『嚐』和『感受』。」這個「有味道的劇場」更將於4/30-5/1移師至台北大稻埕，帶領酒饕們穿梭台灣歷史時光洪流，用Gin精神為生活創造新的感動。

圖／Gin & Tonic Pa Taiwan 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲「大島琴酒節」結合琴酒x音樂x藝術x歷史場域，在台南呈現穿梭台灣歷史時光洪流創造新的感動。 圖／Gin & Tonic Pa Taiwan 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一次收藏，打造屬於自己的Gin Life

現場將集結將近50個琴酒品牌參展，搭配音樂演出、街頭快閃、劇場、Swing dance ……等多場藝文表演，重現大稻埕百年風華，讓人隨著完美調和的琴酒，墜入迷人的微醺奇境。還有大師級Bartender、知名食作家分享琴酒的各式風貌，讓琴酒走入生活，樂趣隨手可得，每個人都能享受Gin Life。若你已經是調酒高手，也可以報名參與臺灣首次舉辦的經典調酒賽事「馬丁尼大賽」，只用兩種酒調製而成的馬丁尼，最能突顯調酒師的底蘊與技術！

「2022 GIN & TONIC PA大島琴酒節」將於4/30(週六)-5/1(週日)在大稻埕舉辦。購票連結：https://bit.ly/2022GTP

圖／Gin & Tonic Pa Taiwan FB 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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