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今微量境外汙染物移入 全台空品4站紅害、21站亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天中午各地空氣品質。圖／取自空品監測網
今天中午各地空氣品質。圖／取自空品監測網

環保署統計，今天中午12時全台空品測站有4處紅害，全數集中在高雄地區，另有21處橘色警戒、多數在雲林以南地區，環保署表示，今天東北風挾帶微量境外汙染物移入，全台空氣品質多為普通等級，中南部近山區擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

今天各地空品，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部沿海地區及雲嘉南局部地區達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區達紅色警示等級。

環保署表示，20日環境風場轉為東風至東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件稍差，南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，21日環境風場轉為東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件稍差，雲嘉南以南地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署 宜蘭 紅害

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