環保署推動事業塑膠資源化 第一階段瞄準科技業

國內事業每年產出24萬公噸塑膠廢棄物，為提升廢塑膠資源化比率，環保署第一階段擬針對科技業建立循環模式，尤其是大量使用不同材質塑膠的電子零組件製造業，目前廢塑膠資源化約65%，環保署將輔導廠商、並鏈結產業上中下游，希望資源化比率達到75%。

環保署今天舉辦「鏈結產業塑膠資源再生循環網絡」記者會，台積電表示，預計2025年廠內約有95%廢塑膠可達到資源化目標，日月光喊出2024年百分百資源化。

廢管處長賴瑩瑩表示，聯合國近兩、三年將提出塑膠公約草案，麥克阿瑟基金會、歐盟等國際組織近年也有塑膠循環方案，過去台灣產業各自推動減塑，但若要做好塑膠循環，從廢塑料產生到回收製為產品等流程都要鏈結起來，才能真正成為一個循環。

賴瑩瑩表示，產業塑膠有功能需求，材質比民生塑膠複雜許多，需要投入產業分離或回收再利用等技術研發，才能讓循環做得更好；環保署會先投入輔導，讓業者了解自己生產的產品性質，有無辦法從源頭分類或材質單一化，產品有無後端回收或再利用業者，若真的無法也會輔導作為固體燃料。

環保署表示，目前國內事業塑膠資源化比率約28%，電子零組件製造業約有65%，相對較高，但是電子零組件製造業的塑膠型態最為多元，如果沒有做好分類很容易進入焚化爐，因此會先針對電子零組件製造業建立塑膠循環模式，希望在產生端就先做好分類，非回收品項就透過業者多元技術處理，預計可將資源化比率提升至75%，約增加3000公噸再利用。

日月光表示，廢塑膠品項很多，光是日月光工廠就有好幾百項、材質大大小小非常複雜，但市場回收價值很低，日月光成立循環再生中心，將所有塑膠回收物破碎、壓縮、讓再利用廠商回收，並培養在地新創產業，預計2年內達到100%資源化。