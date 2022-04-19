BB彈卡幼童耳內難取出 醫師用「迴紋針」拆彈

南投一名4歲男童調皮將BB彈塞入耳內，被家人發現送醫，但BB彈體積小且渾圓，醫師評估後將迴紋針塑型自製成勺狀器械才將BB彈勾出，但醫師呼籲，幼兒誤將異物塞耳鼻，切勿自製器械或自掏，應尋求專業醫療評估協助取出。

衛福部南投醫院指出，這名4歲幼童日前被家人發現，其右耳裡面有白白亮亮的異物，直覺就是有東西塞在裡面，試圖掏出未果，最後才由爸爸帶到醫院求診，而在門診治療時確認，該異物體積小且渾圓，並且卡在耳內狹窄部位，不易取出。

南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，有異物塞在耳道或鼻腔時，醫師多半會使用器械將異物夾出或吸出，但因外耳道有幾個狹窄部位，並不是很好取出，像該名4歲患者的耳內異物剛好就卡在其峽部區，且又小又圓，無法使用鑷子等器械夾出。

經專業醫療評估，並與男童家人溝通後，醫師將隨手可得的迴紋針重新塑型自製成勺狀器械，在護理人員及家人協助，且不傷害外耳道的情況下，小心翼翼從上端繞過異物，並從內側往外側順利勾出，這才確認是一顆直徑約0.5公分的BB彈。

南投醫院表示，幼兒誤將異物塞耳鼻，應尋求專業醫療評估協助取出，切勿自製器械或自掏；而一般耳朵或是鼻腔異物卡住時，醫師會先在門診嘗試將取出異物，倘若幼童無法配合或遇到複雜情況則需安排全身麻醉，才能將異物拿出來。