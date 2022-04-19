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台灣醫療機構產業成立國家隊 盼至新南向國家興建醫院

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會今舉辦揭牌儀式，由台灣醫療機構、產業成立國家隊，盼至新南下國家興建醫院。記者沈能元／攝影
台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會今舉辦揭牌儀式，由台灣醫療機構、產業成立國家隊，盼至新南下國家興建醫院。記者沈能元／攝影

全球醫療產業創新，台灣醫療及健康產業亟需一專責推動平台。國內12大醫療體系、3家學協會及4家產業業者共同籌備捐助，成立台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET)。衛福部表示，MET重點項目，是把新南向東南亞一國一中心醫療服務，變成7國10中心，盼醫療結合產業，成立台灣國家隊。副總統賴清德說，這是非常好的醫療外交形式，台灣能藉此展現國家外交實力。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會今舉辦揭牌儀式。賴清德受邀致詞，台灣過去國際醫療服務為新南向政策，第一期從2018到2021年，從新南向國家到台灣接受醫療服務就有51萬人次，代表一國一中心政策相當成功。MET成立，等於讓台灣的國際醫療服務升級為2.0，從原本被動，經由轉介到台灣醫療服務，轉變為主動，再到當地國去建立醫院，進一步提供醫療服務，主動出擊。

賴清德說，MET掛牌預期要完成3個任務，包括持續深化過往醫療服務，增加品質及數量；第二是協助產業界到當地國拓產，由醫療帶動產業，因無論藥物、醫療儀器要進入各國的規定都非常嚴格，若沒有醫療機構在當地提供醫療服務，包括試驗、使用，贏得該國醫療單位的肯定，真的很難拓展；第三，經由醫療服務增進國與國的關係，無論新南向國家或是邦交國。

賴清德指出，看台灣產業，從數十年前成千上萬企業主提著007手提箱到世界各地爭取訂單，過去數十年來造就台灣多少隱形冠軍，不管是國際級企業、隱形冠軍，已經都到世界各國去設點、投資、併購。台灣醫療服務水準、醫院經營實力，和台灣很多中小企業差不多，顯示台灣產業有實力在國外拓展醫療版圖，相信醫療也做得到，期盼眾志成城讓國際醫療成功。

衛福部次長石崇良說，2018年提出第一期新南向計畫，共7醫學中心在新南向國家中設立平台，拓展這些國家對台灣醫療認識，2018到2019疫情前，國際醫療入台人數將近40萬人數；來台訓練人才也有40%以上成長，有長足進步。

2022今年開始第二期新南向計畫，成立MET就是最重要的重點項目，把過去一國一中心，變成7國10中心，新增越南、印尼、馬來西亞各2團隊，盼建立更多平台，把醫療強項結合醫衛產業，成立台灣國家隊，不僅首要目標就是在海外有據點，打響台灣名號，能夠藉台灣醫療經驗、技術分享，提升在地醫療品質與水準，並透過人才交流，深化影響與長期夥伴關係，帶動台灣產業輸出、前進新南向國家市場。

今天是一大重要里程碑，在疫情艱困之中誕生，代表毅力不受疫情影響，期間做了很多籌劃工作，上周和日本MEJ做一次合作研討，也規劃今年兩大重要議題，包括邀請日本團，年底也由台灣組團到日本合作，期待也有更多和新南向國家的合作。

MET董事長陳昱瑞說，MET基金會將結合國內醫療產、學界夥伴，共同組成醫療國家隊，善用我國強項，在過去台灣醫療在國際間光榮基礎上，鏈結醫療體系及健康產業攜手走向未來，一起擔起新時代的重任。

賴清德 疫情 日本

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