7-ELEVEN「防疫補給站」App一鍵快查快篩試劑、防疫用品存貨

近日防疫相關商品需求大增，許多民眾都在問防疫用品哪裡買？7-ELEVEN於OPEN POINT App推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」、「口罩」、「防疫用品」之外，更新增「保健品」4大類別，一鍵即可查詢附近門市防疫商品的販售項目及數量，還設計篩選類別功能，讓民眾可透過防疫商品O2O查詢更加提升便利性。

疫情持續升溫，為了滿足民眾居家照護、計畫性採買防疫商品需求，7-ELEVEN除配合地方政府打造防疫關懷箱，也藉由線上數位工具串聯門市服務，以「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」3大便利服務，建構防疫O2O物資補給網絡，集結每日餐食、居家防疫、備糧到營養保健等上萬種商品，滿足「快速採買」、「低接觸」消費模式，更祭出「量販價」及多種超值優惠。

民眾在疫情時期已經習慣改以外送、低接觸方式進行消費，7-ELEVEN架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，只要開啟OPEN POINT App點選「OPEN NOW」，即可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務，滿足新生活快速補給日常所需。即日起至5月31日止，foodomo推出CITY系列指定飲品第2杯半價外，首購單筆消費滿300元輸入「FDM100」優惠碼即可立折100元；即日起至4月30日與foodpanda合作AR體驗送專屬優惠碼活動，最高有機會獲得購物滿350元折80元優惠碼。