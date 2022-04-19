7-ELEVEN「防疫補給站」App一鍵快查快篩試劑、防疫用品存貨
近日防疫相關商品需求大增，許多民眾都在問防疫用品哪裡買？7-ELEVEN於OPEN POINT App推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」、「口罩」、「防疫用品」之外，更新增「保健品」4大類別，一鍵即可查詢附近門市防疫商品的販售項目及數量，還設計篩選類別功能，讓民眾可透過防疫商品O2O查詢更加提升便利性。
疫情持續升溫，為了滿足民眾居家照護、計畫性採買防疫商品需求，7-ELEVEN除配合地方政府打造防疫關懷箱，也藉由線上數位工具串聯門市服務，以「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」3大便利服務，建構防疫O2O物資補給網絡，集結每日餐食、居家防疫、備糧到營養保健等上萬種商品，滿足「快速採買」、「低接觸」消費模式，更祭出「量販價」及多種超值優惠。
民眾在疫情時期已經習慣改以外送、低接觸方式進行消費，7-ELEVEN架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，只要開啟OPEN POINT App點選「OPEN NOW」，即可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務，滿足新生活快速補給日常所需。即日起至5月31日止，foodomo推出CITY系列指定飲品第2杯半價外，首購單筆消費滿300元輸入「FDM100」優惠碼即可立折100元；即日起至4月30日與foodpanda合作AR體驗送專屬優惠碼活動，最高有機會獲得購物滿350元折80元優惠碼。
而平常就會透過線上持續採購日常生活用品的民眾，即日起「i預購」網購平台全站不限消費金額天天免運，同步架設「居家防疫專區」提供居家環境、個人清潔等全方位防疫周邊，包括口罩、抗菌液、乾洗手、酒精噴霧機等商品，採購不用人擠人更安心。想要團購更划算的民眾，則可利用OPEN POINT App內的智能團購平台「i划算」，同步實體門市、網購平台「i預購」熱賣商品與優惠活動，只要加入平常習慣去的門市，就能隨時接收團購資訊，輕鬆享受團購價。
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