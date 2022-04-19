快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN「防疫補給站」App一鍵快查快篩試劑、防疫用品存貨

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
OPEN POINT App「防疫補給站」快速查找，幫助民眾計畫性到店採買防疫物資。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「防疫補給站」快速查找，幫助民眾計畫性到店採買防疫物資。圖／7-ELEVEN提供

近日防疫相關商品需求大增，許多民眾都在問防疫用品哪裡買？7-ELEVEN於OPEN POINT App推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」、「口罩」、「防疫用品」之外，更新增「保健品」4大類別，一鍵即可查詢附近門市防疫商品的販售項目及數量，還設計篩選類別功能，讓民眾可透過防疫商品O2O查詢更加提升便利性。

疫情持續升溫，為了滿足民眾居家照護、計畫性採買防疫商品需求，7-ELEVEN除配合地方政府打造防疫關懷箱，也藉由線上數位工具串聯門市服務，以「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」3大便利服務，建構防疫O2O物資補給網絡，集結每日餐食、居家防疫、備糧到營養保健等上萬種商品，滿足「快速採買」、「低接觸」消費模式，更祭出「量販價」及多種超值優惠。

民眾在疫情時期已經習慣改以外送、低接觸方式進行消費，7-ELEVEN架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，只要開啟OPEN POINT App點選「OPEN NOW」，即可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務，滿足新生活快速補給日常所需。即日起至5月31日止，foodomo推出CITY系列指定飲品第2杯半價外，首購單筆消費滿300元輸入「FDM100」優惠碼即可立折100元；即日起至4月30日與foodpanda合作AR體驗送專屬優惠碼活動，最高有機會獲得購物滿350元折80元優惠碼。

而平常就會透過線上持續採購日常生活用品的民眾，即日起「i預購」網購平台全站不限消費金額天天免運，同步架設「居家防疫專區」提供居家環境、個人清潔等全方位防疫周邊，包括口罩、抗菌液、乾洗手、酒精噴霧機等商品，採購不用人擠人更安心。想要團購更划算的民眾，則可利用OPEN POINT App內的智能團購平台「i划算」，同步實體門市、網購平台「i預購」熱賣商品與優惠活動，只要加入平常習慣去的門市，就能隨時接收團購資訊，輕鬆享受團購價。

即日起至5月31日止，foodomo推出CITY系列指定飲品第2杯半價外，首購單筆消費滿300元輸入「FDM100」優惠碼即可立折100元。圖／7-ELEVEN提供
即日起至5月31日止，foodomo推出CITY系列指定飲品第2杯半價外，首購單筆消費滿300元輸入「FDM100」優惠碼即可立折100元。圖／7-ELEVEN提供
統一超商整合關係企業7-ELEVEN、黑貓宅急便，即日起配合新北市政府打造防疫關懷箱。圖／7-ELEVEN提供
統一超商整合關係企業7-ELEVEN、黑貓宅急便，即日起配合新北市政府打造防疫關懷箱。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN NOW」串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN NOW」串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務。圖／7-ELEVEN提供

外送 疫情

延伸閱讀

國慶籌備會成立 游錫堃：強化台灣主體意識概念發想

快篩試劑哪裡買？用「LINE熱點」一鍵查找最接近地點

影／孩童打莫德納疫苗 朱立倫批：別拿孩子當實驗品

防疫保單改版 九張本周上架 搶過頭開賣當天又暫停受理

相關新聞

工會宣戰罷工 王國材親上火線...「給台鐵員工的一封信」曝光

交通部和台鐵工會爭議愈演愈烈，台鐵企業工會不僅計畫在五一勞動節當天發動「合法休假」行動，昨工會臨時聯合理事會也決議通過，...

不只勞動節！台鐵工會宣戰 端午中秋國慶也「不加班」

不滿台鐵公司化未充分溝通就直接送立院審議，台鐵工會擬發動五一合法休假行動，交通部預計本周五公布相關接駁、配套計畫。對此，...

不滿交部長王國材「失蹤」 台鐵產工五一將上凱道抗議

台鐵公司化條例爭議不休，立法院即將在本周四審議公司化條例草案，台鐵產業工會今召開記者會，指行政院在未與工會協商的狀況下逕...

飼料飆漲、政府增休市日抑制豬價？農委會回應了

外傳政府增加拍賣休市日以抑制豬價，農委會今（19）日聲明，此訊息實屬空穴來風之不實消息，目前並未規劃8月增加休市日，農委...

「三劑令」引爆退團潮 旅行業估：損失恐達100億

疫情指揮中心上周突然針對旅行團祭出「三劑令」，要求4月22日起，得要打滿三劑才能參加旅行團，讓旅行社人仰馬翻忙退團事宜，...

台鐵5/1最糟情況全面停駛 觀光列車也不例外

台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體休假，已超過9成駕駛當天可能不上班，台鐵研判就算有駕駛願出勤，也會礙於壓力而放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。