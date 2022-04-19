「三劑令」引爆退團潮 旅行業估：損失恐達100億

疫情指揮中心上周突然針對旅行團祭出「三劑令」，要求4月22日起，得要打滿三劑才能參加旅行團，讓旅行社人仰馬翻忙退團事宜，品保協會更是電話接不完，平均一天湧入至少500通消費糾紛、詢問電話。旅行公會全聯會表示，目前退團已達五成，且持續退團中，恐將上看八成，且更慘的是，不僅退團，之後買氣也全沒有，預估旅行業損失至少100億元。

為此，旅行公會全聯會、品保協會以及全國各縣市旅行公會理事長今出面呼籲，要求政院五月立即啟動旅行業續航計畫，提供勞工生計補貼，直到國境解封為止，否則下半年旅行業恐會出現倒閉潮。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，這兩年多來受到疫情影響，旅遊業一直待在「加護病房」，好不容易今年初有國旅券，再加上疫情降溫，旅遊業稍微走出加護病房，還把員工找回來，準備迎接接下來的國境解封，不料指揮中心突然祭出三劑令，退團情況相當嚴重，員工該何去何從。

蕭博仁呼籲，旅行業現在是在生死存亡之際，呼籲政院啟動旅行業續航計畫，補貼配合防疫政策的勞工生計，直到國境解封，讓勞工繼續待在旅行業，不然下半年恐會倒成一片。

蕭博仁表示，現在每天確診人數都很高，已經不是三劑令的問題，而是民眾會恐慌，堅持要退團，客人不願意出團，你能強迫他嗎。

品保協會理事長許禓哲表示，從指揮中心宣布三劑令後，品保協會每天至少接500通電話，有旅客也有旅行社，大家都無所適從，現在遇到的狀況是有旅客口頭告知有打三劑，但沒有提供資料，也有旅客堅持取消行程，稱自己沒有打滿三劑，要全額退費，但交通工具取消無法全額退費，旅客不願接受，又或是飯店同意延期，但旅客不願意。

此外，還有狀況是有旅客取消了，導致成團人數不足，也有旅行社雖然收了訂金，但不足以支付實際損失。許禓哲強調，旅行社、消費者糾紛不斷，呼籲政府應該要出面處理。

旅行公會全聯會副理事長張永成則說，指揮中心事前沒有找觀光局、交通部、業者溝通，現在大家全都炸鍋，儘管觀光局昨天緊急找業者開會，討論退費解約怎麼處理，但大家還是莫衷一是。

張永成也提到，以2019年為例，國人出國，再加上外國人來台人次，整年約三千萬人次，每人團費三萬元計算，營業額約九千萬元，國旅產值大約占10幾％，換算下來每個月營業額約一百億。如今指揮中心一道命令下來，目前已有五成退團，未來不可限量，恐會影響接下來這兩三個月，旅行社營業額損失至少一百億元。

張永成強調，星星之火足以燎原，這種民怨，政院應立即處理，儘管行政院長蘇貞昌說，會視疫情發展，定義何者為艱困產業，但對旅行社來講，看的應該是機場人流，只要機場人流恢復到八成，就可以解除艱困產業，不然此時此刻，旅行社還是很艱困，希望政院加大力度，振興團體旅遊，保住觀光人才。

蕭博仁則說，現在團退狀況層出不窮，後續還會持續增加，對旅行業來講是很大的損害，講白一點，薪水都快發不出來了。