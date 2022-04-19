非犬貓寵物遭虐、遺棄死去 民團籲管理繁殖買賣

台灣愛鼠協會、刺蝟照護推廣協會等動保團體，今早與跨黨派立委在立院召開記者會，披露全台許多寵物店及私人繁殖場，提供民眾錯誤的飼養資訊，更涉及虐待動物與不當飼養，呼籲政府優先將鳥類、兔子、鼠類與刺蝟納入特定寵物管理。出席立委也呼籲，應加強飼主與商家的生命教育、辦理飼養登記，以及提供飼養指引。

農委會「寵物管理科」本月初掛牌成立，承諾會將非犬貓寵物納入管理。為了敦促政府，動保團體召開記者會並公布影片，顯示有鼠隻商家，對於動物的習性完全不瞭解，給予民眾錯誤的飼養資訊。刺蝟的私人繁殖場則是環境狹小髒亂，還將受傷的刺蝟丟棄野外，無尊嚴地死去。

愛鼠協會理事長張勝鬘，將一隻協會救援的鼠隻帶來現場，表示有民眾在家中過度飼養70隻鼠，無力照顧造成環境擁擠窘迫。她說，愛鼠協會至今已救援超過4200隻鼠類，「而且這個情況不斷在增加」。

張勝鬘說，非犬貓的寵物業亂象層出不窮，包括商家本身不當飼養，說出不當的銷售說詞，也不主動告知飼養的難處。民眾將小動物帶回家後，就複製了商家的不當飼養，嚴重剝奪動物福利，最後惡意棄養。

刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲，也公布刺蝟遭到繁殖者不當對待的照片，包括籠子空間狹小，塞滿超過十隻刺蝟，食物和水源皆不足，「刺蝟有地域性，關在一起就會打架，所以我們救援的刺蝟都有受傷，例如發炎、生重病無法康復、寄生蟲感染」。許多受傷、狀況不好的刺蝟，遭到業者棄養在偏遠山區，任他們自生自滅。

黃士玲提出四大訴求，包括：（一）源頭管制，限制新興寵物的輸入。（二）擴大特定寵物名單，管理繁殖買賣。（三）訂出運輸、受傷就醫和飼養原則。（四）面對高風險入侵和高疾病傳播物種，以及無法維護動物福利之物種，應加嚴管理。

民進黨立委高嘉瑜表示，新興寵物風潮興起，包括天竺鼠和刺蝟等，但是很多飼主在商店看到可愛小動物，帶回家卻不知道如何飼養，「變成另一種災難，另一種對於動物的虐待」。她認為，對於特定寵物應該管制，也必須加強對於寵物商家的生命教育，「加強管理，賦予商店或飼主責任」。她也呼籲，應加強其他寵物的登記制度，「要求相關單位增加管理和法令的修改」。

民眾黨立委蔡壁如表示，必須要從源頭來管理特殊寵物，應該辦理飼養登記，擴大對於特殊寵物的定義，納入非犬貓，「要讓業者有法可循」。根據2005年調查，全台有5%家庭飼養犬貓以外的寵物，例如體型巨大的麝香豬，「現在比例一定更高，只管理犬貓一定不夠」。

國民黨立委洪孟楷說，以刺蝟為例，全台有超過2萬名飼主，兔子和鼠類數量一定更多，很多民眾因為卡通熱潮而一窩蜂養寵物，「但一段時間後，棄養風潮隨之而來」。他建議政府應訂定對於業者或飼主的指引，必須比照犬貓，才能合理對待動物，接下來要推動修法，一步一步地規範業者和飼主的責任。