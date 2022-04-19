不滿交部長王國材「失蹤」 台鐵產工五一將上凱道抗議

台鐵公司化條例爭議不休，立法院即將在本周四審議公司化條例草案，台鐵產業工會今召開記者會，指行政院在未與工會協商的狀況下逕行送出條例至立法院，本周將審查公司設置條例，而台鐵局也大肆再緊急開說明會，但會中不給員工提問。

產工質疑，之前立法院詢答時，有多位委員引用產工的訴求，交通部長王國材也說認為合理，交通委員會更通過了應該在條例通過前與三工會妥善溝通、化解爭議、取得共識，但請問部長有找產工談嗎? 有化解爭議，還是惡意擴大爭議? 因此產工協尋部長王國材，不要成為爭議的發起者，聽進基層的聲音。

產工強調，以事故為由倉促上路的公司化，是國家卸責的一貫伎倆，說明會都在談論資產開發、劃清土地、如何盈利而非本業運輸安全的討論，迴避真正推動安全改革，僅用一句安全改革是進行式，但正是這樣獨裁未與基層溝通的模式，造成了台鐵近年來的大小事故，光是有上新聞的死傷員工就有23位，如果這次國家仍不願意面對來自基層員工的呼救，真的不敢想像未來再發生下一次事故，又要再犧牲多少旅客與員工。

產工說，能理解社會大眾對於台鐵改革有更多的期待，他們也一樣懇切，但從局長只能聽不能問的說明會、先過條例其餘再談的部長，憂心將重蹈過去改革的覆轍。

產工表示，國家宣傳公司設置條例能帶來台鐵安全，是不能停下來的組織變革，產工也一直是堅定改革，希望讓鐵路更安全，所以不論是改革全年無休的班表終結過勞、普悠瑪事故後要求第三方調查、潮州事故要求台鐵局制度改革，去年五一在行政院前訴求安全未落實基層要參與，都可以看到產工訴求的身影，產工不害怕改變，同意安全不能等，這是積極訴求的，但不安全的條例也不該假藉安全的名義硬闖關，國家不要重蹈覆轍，鐵路改革不能邊開邊修。

產工表示，將響應企業工會的五一不加班行動，鐵路人為台灣的運輸安全站出來，當台鐵局長、交通部長、行政院長都溝通無效，將去跟總統說，所以發起上凱道爭平安，請總統傾聽鐵路員工心聲，讓旅客及員工都能快樂出門、平安回家。